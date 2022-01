550 JAH­RE CRA­NACH UND KRO­NACH, 500 JAH­RE SEP­TEM­BER­TE­STA­MENT. Es wird viel gebo­ten sein in der schö­nen Stadt und auf der Festung Rosen­berg. Eben­so wie in der „Nach­bar­schaft“, in Coburg bei­spiels­wei­se, aber auch bei den Part­nern der Städ­te­ko­ope­ra­ti­on „Wege zu Cranach“.

Eine tol­le Ein­stim­mung bie­tet der sehr gelun­ge­ne Arti­kel im Urlaubs­ma­ga­zin 2022 von Fran­ken Tou­ris­mus aus der Feder von Sisi Wein. „Sie hat gemein­sam mit unse­rem geschätz­ten Kol­le­gen und Museo­lo­gen – Alex­an­der Süß – dem städ­ti­schen Wahr­zei­chen und der dort behei­ma­te­ten Frän­ki­schen Gale­rie, einen Besuch abge­stat­tet. Beim Lesen bekommt man gro­ße Lust, das Muse­um gleich selbst (mal wie­der) zu besu­chen, und die wun­der­vol­len Schät­ze dort zu bestau­nen. Viel­leicht auch mal aus ganz neu­en Blick­win­keln. Bis zur Wie­der­eröff­nung jedoch, müs­sen wir uns noch etwas gedul­den. Die neue Sai­son star­tet im März – sofern es Coro­na zulässt. Vor­freu­de auf die gro­ßen Jubi­lä­en weckt das Wei­ter­le­sen der Fol­ge­sei­ten“, so die Tourismussprecherin.

Ein hal­bes Jahr­tau­send ist es bereits her, dass Mar­tin Luthers Über­set­zung des Neu­en Testa­men­tes das erste Mal in Druck ging. Beglei­tet wur­de er stets von dem berühm­te­sten Sohn unse­rer Stadt, Lucas Cra­nach d. Ä., der heu­er sei­nen 550. Geburts­tag fei­ert. Kein Wun­der also, dass die­se bei­den The­men im Fokus vie­ler­lei Aus­stel­lun­gen und Ver­an­stal­tun­gen stehen.

Ein wei­te­rer Künst­ler, dem heu­er beson­de­re Auf­merk­sam­keit geschenkt wird, ist Hans Süß von Kulm­bach, des­sen Todes­tag sich zum 500. Mal jährt.

