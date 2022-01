Über groß­zü­gi­ge Unter­stüt­zung durch den Alum­ni-Ver­ein der Che­mie­Stu­die­ren­den der Uni­ver­si­tät Bay­reuth durf­te sich die Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth freuen.

Die soge­nann­te Che­mi­ker Spass Gesell­schaft (CSG) e.V. über­reich­te in der ver­gan­ge­nen Woche eine Spen­de in Höhe von 2.000 Euro an die Vor­sit­zen­den der Bay­reu­ther Wasserwächter.

Wie die Vor­sit­zen­den der CSG Chri­stof Bau­er und Patrick Län­ger erklär­ten, wur­den die Spen­den­gel­der von den Mit­glie­dern der CSG bei ihrer gemein­sa­men Online-Weih­nachts­fei­er des Alu­mi­ni­ve­r­eins gesam­melt. Zu die­ser waren auch die Ver­tre­ter der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth ein­ge­la­den gewe­sen, um ihr Ehren­amt und ihre Auf­ga­ben den Alum­nis zu präsentieren.

Die Mit­glie­der der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth lei­sten ihren ehren­amt­li­chen Dienst vor allem bei der Absi­che­rung der Gewäs­ser in Stadt und Land­kreis Bay­reuth und als Schnell­ein­satz­grup­pe (SEG) in der Was­ser­ret­tung und dem Kata­stro­phen­schutz. Dar­über hin­aus lei­sten sie als Unter­stüt­zung der land­ge­bun­de­nen Ein­satz­kräf­te ihren ehren­amt­li­chen Dienst und enga­gie­ren sich in der Aus­bil­dung von Schwim­mern und Ret­tungs­schwim­mern, sowie den Natur­schutz an Gewässern.

Die Spen­de der Che­mi­ker Spass Gesell­schaft wird für die Aus­bil­dung der ehren­amt­li­chen Was­ser­wacht­mit­glie­der und deren Ein­satz­aus­rü­stung ver­wen­det, so Karin Diehl Vor­sit­zen­der der Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bayreuth.

Die Was­ser­wacht Orts­grup­pe Bay­reuth und der BRK Kreis­ver­band Bay­reuth bedan­ken sich herz­lich für die groß­zü­gi­ge Unterstützung!