Erwerb des Her­stel­lers von inno­va­ti­ven Prä­zi­si­ons­ge­trie­ben für Industrieroboter

Der Auto­mo­bil- und Indu­strie­zu­lie­fe­rer Scha­eff­ler hat einen Ver­trag zum Erwerb sämt­li­cher Geschäfts­an­tei­le an der Meli­or Moti­on GmbH unter­schrie­ben. Mit dem Erwerb des Zulie­fe­rers von Prä­zi­si­ons­ge­trie­ben für die Robo­tik und ande­re Auto­ma­ti­sie­rungs­an­wen­dun­gen baut die Scha­eff­ler Grup­pe in ihrer Spar­te Indu­stri­al das Port­fo­lio im Bereich Robo­tik aus. Im Zuge der mit hoher Geschwin­dig­keit fort­schrei­ten­den Auto­ma­ti­sie­rung, sowohl für ein­fa­che repe­ti­ti­ve Auf­ga­ben wie auch für kom­ple­xe Mon­ta­ge- und Fer­ti­gungs­pro­zes­se, baut die Spar­te Indu­stri­al ihre Posi­ti­on als Zulie­fe­rer für Kom­po­nen­ten und Syste­me von Robo­tern kon­se­quent aus. Im ersten Schritt wur­de dazu ein Well­ge­trie­be mit Elek­tro­mo­tor und Sen­so­rik für die Anwen­dung in kol­la­bo­ra­ti­ven Robo­tern (Cobots) zur Seri­en­rei­fe gebracht. Im zwei­ten Schritt erfolgt nun die Erwei­te­rung des Port­fo­li­os um lei­stungs­stär­ke­re Getrie­be für höhe­re Tragla­sten in Industrieanwendungen.

Die Meli­or Moti­on GmbH hat in mehr­jäh­ri­ger Ent­wick­lung ein inno­va­ti­ves Pla­ne­ten­ge­trie­be für Indu­strie­ro­bo­ter zur Markt­rei­fe gebracht, das sich durch hohe Prä­zi­si­on, her­vor­ra­gen­de Wie­der­hol­ge­nau­ig­keit, extrem gerin­ge Geräusch­ent­wick­lung und beson­de­re Robust­heit aus­zeich­net. Auf Basis die­ser Tech­no­lo­gie wur­de ein modu­la­res Platt­form­kon­zept ent­wickelt. Die ersten Getrie­be die­ser Bau­art sind seit 2017 im Markt und bewäh­ren sich bei rapi­de stei­gen­der Nachfrage.

Das Unter­neh­men, das im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 23 Mil­lio­nen Euro erziel­te, beschäf­tigt mehr als 100 Mit­ar­bei­ten­de und hat sei­nen Sitz in Hameln. Ein wei­te­rer Pro­duk­ti­ons­stand­ort in Chi­na ist in Pla­nung. Der­zei­ti­ge Haupt­ab­satz­märk­te der Meli­or Moti­on GmbH sind Euro­pa und Chi­na. Das Unter­neh­men wur­de 2017 ins Leben geru­fen, geht auf die 1908 gegrün­de­ten Ste­phan-Wer­ke zurück und wur­de 2011 von Pre­mi­um Ltd. erworben.

Über die finan­zi­el­len Details der Trans­ak­ti­on, deren Voll­zug bis Anfang Febru­ar 2022 geplant ist, wur­de Still­schwei­gen ver­ein­bart. Der Abschluss steht unter dem Vor­be­halt, dass übli­che Abschluss­be­din­gun­gen erfüllt werden.

Stra­te­gi­sche Akqui­si­ti­on in einem Wachs­tums­feld im Geschäfts­be­reich Indu­stri­al Automation

Dr. Ste­fan Spind­ler, Vor­stand Indu­stri­al bei Scha­eff­ler, sagt: „Mit der Meli­or Moti­on GmbH über­neh­men wir ein hoch­in­no­va­ti­ves Unter­neh­men aus dem Bereich Robo­tik, das sich auf einem star­ken Wachs­tums­pfad befin­det. Mit der Über­nah­me ergän­zen wir unser noch jun­ges Port­fo­lio für die Akto­rik in Robo­tern und bau­en unse­re Posi­ti­on als inno­va­ti­ver Zulie­fe­rer in die­sem wich­ti­gen Geschäfts­feld deut­lich aus. Die beson­de­ren Eigen­schaf­ten die­ses Port­fo­li­os wer­den wir auch als Anwen­der von Robo­tern in unse­ren 75 Scha­eff­ler- Pro­duk­ti­ons­stät­ten zur Stei­ge­rung der Effek­ti­vi­tät nutzen.“

Die Meli­or Moti­on GmbH und ihre Vor­gän­ger­un­ter­neh­men ent­wickeln seit mehr als 30 Jah­ren Prä­zi­si­ons­ge­trie­be für Robo­ter­her­stel­ler und Anwen­dun­gen im Bereich indu­stri­el­le Auto­ma­ti­sie­rung. Nach lang­jäh­ri­ger Zusam­men­ar­beit mit Kuka wur­de auch das neue inno­va­ti­ve Prä­zi­si­ons­ge­trie­be für zwei Indu­strie­ro­bo­ter qua­li­fi­ziert und kommt heu­te in zwei Ach­sen des KR Cyber­tech und sechs Ach­sen des KR Ion­tec zum Ein­satz. Durch den Erfolg die­ser Pro­duk­te am Markt, ins­be­son­de­re auch durch die Eigen­schaf­ten des neu­en Antriebs­kon­zepts, wird die Meli­or Moti­on GmbH im Jahr 2022 ihre Pro­duk­ti­ons­ka­pa­zi­tät deut­lich ausbauen.

Ralf Mose­berg, Lei­ter Indu­stri­al Auto­ma­ti­on bei Scha­eff­ler Indu­stri­al, sagt: „Die Ent­wick­lun­gen und Pro­duk­te des hoch­qua­li­fi­zier­ten Teams der Meli­or Moti­on GmbH erwei­tern das Pro­dukt­port­fo­lio der Scha­eff­ler Grup­pe auf idea­le Wei­se. Das gegen­über den Pro­duk­ten von Wett­be­wer­bern deut­lich redu­zier­te Spiel ver­leiht den ultra­prä­zi­sen Pla­ne­ten­ge­trie­ben beson­de­re Eigen­schaf­ten. Die gro­ße Dreh­mo­ment­dich­te, lan­ge Lebens­dau­er und her­aus­ra­gen­de Ener­gie­ef­fi­zi­enz sind für unse­ren gro­ßen Kun­den­stamm im Bereich Robo­tik hoch­in­ter­es­sant. Die Pro­duk­te bei­der Unter­neh­men sind kom­ple­men­tär und wer­den von der glei­chen Kun­den­grup­pe nach­ge­fragt. Auch durch die Nut­zung von ver­gleich­ba­ren Fer­ti­gungs­tech­no­lo­gien rech­nen wir damit, in den Berei­chen Ein­kauf und Pro­duk­ti­on Syn­er­gien rea­li­sie­ren zu können.“

Chris Mor­rell, Geschäfts­füh­rer der Meli­or Moti­on GmbH, sagt: „Wir freu­en uns, mit der Scha­eff­ler Grup­pe einen neu­en Eigen­tü­mer und stra­te­gi­schen Part­ner für die Zukunft zu erhal­ten. Durch des­sen glo­ba­le Auf­stel­lung, Ver­triebs­struk­tur, die Fer­ti­gungs­kom­pe­tenz sowie ins­be­son­de­re die Fähig­keit zur Ska­lie­rung des Geschäfts wer­den wir im Hin­blick auf Indu­strie­ro­bo­ter und den Werk­zeug­ma­schi­nen­markt eine wei­te­re beschleu­nig­te Wachs­tums­pha­se ein­lei­ten kön­nen. Neben Deutsch­land wol­len wir ins­be­son­de­re auch in Chi­na die Pro­duk­ti­ons­ka­pa­zi­tä­ten vor Ort deut­lich hoch­fah­ren. Dies kann nun wesent­lich schnel­ler inner­halb der bestehen­den Infra­struk­tur von Scha­eff­ler erfolgen.“