Im Zuge der Vor­be­rei­tung auf die Rest­rück­run­de in der Liga absol­viert der FC Ein­tracht Bam­berg am kom­men­den Sonn­tag, 30. Janu­ar, sein erstes Test­spiel. Der Tabel­len­zwei­te der Bay­ern­li­ga Nord erwar­tet dabei den Regio­nal­li­gi­sten TSV Aub­stadt. Spiel­be­ginn ist um 12:00 Uhr, aus­ge­tra­gen wird das Duell auf dem Kunst­ra­sen­platz im Sport­park Ein­tracht an der Armee­stra­ße. Wei­te­re Vor­be­rei­tungs­spie­le: Am 2. Febru­ar um 19:00 Uhr gegen die U23 der SpVgg Greu­ther Fürth U23 (Kunst­ra­sen in Fürth), am 5. Febru­ar um 14:00 Uhr gegen die SpVgg Bay­reuth (Kunst­ra­sen in Bay­reuth), am 6. Febru­ar um 13:00 Uhr gegen die SpVgg Jahn Forch­heim (Sport­park Ein­tracht), am 9. Febru­ar um 19:00 Uhr gegen den SC Elters­dorf (Sport­park Ein­tracht), am 12. Febru­ar um 12:00 Uhr gegen den FC Lich­ten­fels (Sport­park Ein­tracht), am 15. Febru­ar um 19:00 Uhr gegen den TSV Bur­ge­brach (beim TSV Bur­ge­brach) und am 19. Febru­ar um 14:00 Uhr gegen den TSV Neu­dros­sen­feld (beim TSV Neudrossenfeld).