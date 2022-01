Clau­dia Bill „Pass­wort vergessen?“

Fr, 28.01.2022, 20:00 Uhr, fifty-fifty

Pass­wort ver­ges­sen. Ach, wenn´s nur das wäre! Die all­täg­li­chen Ärger­lich­kei­ten ver­ges­sen oder erin­nern? Manch­mal erin­nert man sich an Situa­tio­nen, die man lie­ber ver­ges­sen hät­te und amü­siert sich schließ­lich ganz köst­lich. Davon erzählt Clau­dia Bill, z. B: Wie erzieht der Fran­ke sei­ne Kin­der? Wie behan­delt eine hie­si­ge Bäue­rin ihren Knecht? Was erlebt man bei ehr­li­chen Kom­pli­men­ten? Plei­ten, Pech und Pan­nen vor dem Geld­au­to­ma­ten. Der genaue Blick, die humor­vol­le Umset­zung der Beob­ach­tun­gen zeich­net Clau­dia Bill seit über 20 Jah­ren auf der Büh­ne aus. Trotz aller Her­ab­set­zun­gen beglei­tet sie ihr Ehe­mann immer noch am Kla­vier. Man kann viel ver­ges­sen, doch einen Abend mit die­sem Paar sicher nicht.

Kar­ten gibt es noch im Vor­ver­kauf, unter 09131–24855 und unter www​.thea​terfif​tyfif​ty​.de.

Ver­legt: Mat­thi­as Jung „Erzie­hungs­sta­tus: kompliziert“

Sa, 29.01.2022, fifty-fifty

Lei­der muss das ursprüng­lich für den 29.01.22 geplan­te Gast­spiel von ver­legt werden.

Das Gast­spiel wird am 22.06.2023 nach­ge­holt, die Kar­ten behal­ten für den neu­en Ter­min Gültigkeit.

Soll­ten Sie den Nach­hol­ter­min nicht wahr­neh­men kön­nen, kön­nen bereits erwor­be­ne Tickets in der Vor­ver­kaufs­stel­le zurück­ge­ge­ben wer­den, an der sie erwor­ben wurden.

Abge­sagt: Frank Lüdecke

So, 30.01.2022, fifty-fifty

Wir bedau­ern sehr, Ihnen mit­tei­len zu müs­sen, dass die Ver­an­stal­tung man­gels Nach­fra­ge abge­sagt wer­den musste.

Bit­te geben Sie Ihre Kar­ten an der Vor­ver­kaufs­stel­le zurück, an der sie erwor­ben wur­den. Kun­den, die Ihre Kar­ten direkt über Reser­vix erwor­ben haben, erhal­ten eine E‑Mail von Reservix.

Abge­sagt: Strecken­bach & Köh­ler „Ein Konzertabend“

Do, 03.02.2022, fifty-fifty

Wir bedau­ern sehr, Ihnen mit­tei­len zu müs­sen, dass die Ver­an­stal­tung man­gels Nach­fra­ge abge­sagt wer­den musste.

Bit­te geben Sie Ihre Kar­ten an der Vor­ver­kaufs­stel­le zurück, an der sie erwor­ben wur­den. Kun­den, die Ihre Kar­ten direkt über Reser­vix erwor­ben haben, erhal­ten eine E‑Mail von Reservix.

Abge­sagt: Marc Wei­de „Kann man davon leben?“

Fr, 04.02.2022, fifty-fifty

Wir bedau­ern sehr, Ihnen mit­tei­len zu müs­sen, dass die Ver­an­stal­tung man­gels Nach­fra­ge abge­sagt wer­den musste.

Bit­te geben Sie Ihre Kar­ten an der Vor­ver­kaufs­stel­le zurück, an der sie erwor­ben wur­den. Kun­den, die Ihre Kar­ten direkt über Reser­vix erwor­ben haben, erhal­ten eine E‑Mail von Reservix.

