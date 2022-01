Das Erlan­ger Stadt­mu­se­um ver­län­gert die aktu­el­le Son­der­aus­stel­lung „Bar­ba­ra Klemm“. Foto­gra­fien 1967–2019“ bis zum 20. Febru­ar 2022. Über 50 Jah­re lang hat Bar­ba­ra Klemm in ihren Schwarz-Weiß-Foto­gra­fien die deutsch-deut­sche Geschich­te und Poli­tik, aber auch den All­tag von Men­schen auf der gan­zen Welt doku­men­tiert. Auf­grund des anhal­tend gro­ßen Besu­cher­inter­es­ses für die Aus­stel­lung wer­den zusätz­li­che Füh­run­gen ange­bo­ten. Die etwa ein­stün­di­gen Rund­gän­ge geben einen Ein­blick in das umfas­sen­de Werk der renom­mier­ten Pres­se­fo­to­gra­fin. Da die Teil­neh­mer­zahl begrenzt ist, wird um eine Anmel­dung unter Tel. 09131/86–2300 gebeten.

Füh­rungs­ter­mi­ne:

Don­ners­tag, 3.2. und 17.2.2022, jeweils 18.30 Uhr

Sams­tag, 19.2.2022, 14 Uhr

Sonn­tag, 20.2.2022, 15 und 16 Uhr

Stadt­füh­rung mit „Mess­wein und Martinsweck“

Das Stadt­mu­se­um Erlan­gen bie­tet zum 300. Wei­he­ju­bi­lä­um der Alt­städ­ter Kir­che eine beson­de­re Stadt­füh­rung an. Die­se legt den Fokus auf Par­al­le­len zwi­schen der Ent­wick­lung der Erlan­ger Alt­stadt und ihrer Kir­che. Gäste­füh­rer Hart­mut Hei­sig geht mit Kin­dern und Erwach­se­nen auf Spu­ren­su­che, erkun­det Stadt­mau­er und frü­he­ren Fried­hof und the­ma­ti­siert die Fol­gen des Alt­stadt­bran­des von 1706. Auch darf die zum Kirch­spren­gel gehö­ri­ge Mar­tins­kir­che nicht feh­len – und die Wie­der­ent­deckung der Mar­tins­um­zü­ge in Erlan­gen in jün­ge­rer Ver­gan­gen­heit. Am Ende des knapp 60-minü­ti­gen Rund­gangs lädt das Stadt­mu­se­um zum Auf­wär­men mit gemüt­li­chem Plausch bei Heiß­ge­tränk und Mar­tins­weck ein. Außer­dem kann die Son­der­aus­stel­lung „Wel­ten – Wege – Wen­de­punk­te. Zum 300. Wei­he­ju­bi­lä­um der Alt­städ­ter Kir­che“ besucht wer­den. Kin­der erwar­tet im Anschluss an die Füh­rung ein span­nen­des Such­spiel durch die Ausstellung.

Ter­mi­ne: sonn­tags, 20.2. und 20.3.2022, jeweils 14 Uhr. Aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den wird um eine Vor­anmel­dung unter Tel. 09131/86–2300 gebe­ten. Senio­ren­füh­rung „Der Zeit vor­aus – Markgräfin

Wil­hel­mi­ne und Emmy Noe­ther“ Diens­tag, 8. März 2022, 14 Uhr

Treff­punkt: Diens­tag, 8. März 2022, 14 Uhr, Stadt­mu­se­um Erlan­gen, Mar­tin-Luther-Platz 9. Kosten: 6 Euro, inklu­si­ve Kaf­fee und Kuchen. Dau­er: 14 – 15.30 Uhr, davon etwa 60 Minu­ten Füh­rung. Eine Anmel­dung unter der Tele­fon­num­mer 09131/86–2300 ist erforderlich.

Aus­stel­lung „Naï­ve Kunst – Mari­an­ne Seltner“

8. März – 15. Mai 2022 im Bür­ger­treff Die Villa

Seit Beginn des 20. Jahr­hun­derts hat Naï­ve Kunst immer mehr an Bedeu­tung und Popu­la­ri­tät gewon­nen. Gemein­sam ist den nai­ven Künst­lern, dass sie nicht an Aka­de­mien oder Mal­schu­len aus­ge­bil­det wur­den, son­dern sich ihre Tech­nik selbst ange­eig­net haben. Eine von die­sen nai­ven Malern ist die Erlan­ge­rin Mari­an­ne Selt­ner (1900–1992). Es war ihr zeit­le­bens ein Anlie­gen, Men­schen für die Naï­ve Kunst zu begei­stern. Das Erlan­ger Stadt­mu­se­um prä­sen­tiert in einer Aus­stel­lung im Bür­ger­treff „Die Vil­la“ aus­ge­wähl­te Male­rei­en von Mari­an­ne Selt­ner. Öff­nungs­zei­ten im Bür­ger­treff Die Vil­la, Äuße­re Brucker Stra­ße 49: jeden Mitt­woch, 12 bis 14 Uhr. Zusätz­li­che Besich­ti­gungs­ter­mi­ne sind mög­lich. Anmel­dung unter der Tele­fon­num­mer 09131/86–3595. Der Ein­tritt ist frei.

Bit­te beach­ten: Am Diens­tag, 1. März (Faschings­diens­tag) ist das Stadt­mu­se­um geschlossen.