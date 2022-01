Die beson­de­ren Music-Kaba­rett-Events der VOLKS­BANK STADT­PARK KON­ZER­TE Forch­heim 2022:



HAIND­LING | Mon­tag, 20. Juni 2022 | 19 Uhr

Hans-Jür­gen Buch­ner ali­as HAIND­LING kul­ti­viert seit mehr als 40 Jah­ren einen Musik­stil, der geprägt ist von einer wil­den Mix­tur aus exo­ti­schen Klän­gen und unter­schied­lich­sten – auch bay­ri­schen Ein­flüs­sen – immer mit der unver­kenn­ba­ren Hand­schrift Buch­ners. Die HAIND­LING-Band, das sind Hans-Jür­gen Buch­ner, Micha­el Braun, Peter End­er­lein, Rein­hold Hoff­mann, Micha­el Ruff und Wolf­gang Gleix­ner – alle­samt Mul­ti-Instru­men­ta­li­sten und Mei­ster ihres Faches. Schon vor Kon­zert­be­ginn lässt das Instru­men­ta­ri­um auf der Büh­ne erah­nen, welch eine musi­ka­li­sche Viel­falt den Kon­zert­abend bestimmt: Alp­hör­ner, Saxo­pho­ne, Trom­pe­ten, afri­ka­ni­sche Trom­meln, Tuba, selbst­ge­bau­te Klang­höl­zer, um nur eini­ge der zahl­rei­chen Instru­men­te zu nen­nen, wer­den von den viel­sei­tig begab­ten Musi­kern vir­tu­os gespielt. Wo immer es geht, vari­iert HAIND­LING die Rhyth­men und schafft stets wech­seln­de Stimmungen.



FAUN | Diens­tag, 21. Juni 2022 | 19 Uhr

FAUN ent­füh­ren das Publi­kum auf eine musi­ka­li­sche Rei­se in eine ver­gan­ge­ne Welt. Der Klang der mit­tel­al­ter­li­chen Instru­men­te schwebt über archai­schen Klang­land­schaf­ten. Über­gro­sse japa­ni­sche Taiko Trom­meln und elek­tro­ni­sche Rhyth­men tref­fen auf alte Zau­ber­sprü­che. Ein­flüs­se des Cel­tic & Nor­dic Folk ver­wach­sen mit Dudel­sack, Har­fe, Dreh­lei­er und Lau­te zu einem beschwö­ren­den Gan­zen. FAUN sind eine der welt­weit füh­ren­den Bands für die Ver­schmel­zung von alten Klän­gen mit moder­ner Musik. Seit 2002 haben FAUN welt­weit mehr als 950 Kon­zer­te gespielt und haben mit ihrer Büh­nen­prä­senz Gen­re über­grei­fend für Auf­se­hen gesorgt. Bei die­sen teil­be­stuhl­ten FAUN Som­mer Kon­zer­ten wird eine Mischung aus FAUNs jüng­stem Album „Märchen&Mythen“ und den gröss­ten Hits aus FAUNs mehr als 15 jäh­ri­ger Kar­rie­re zu hören sein. Gemein­sam mit einer ein­zig­ar­ti­gen Licht­show ver­wan­deln FAUN die Büh­ne in eine bezau­bern­de und mysti­sche Anders­welt. Eine Welt, die man nicht mehr ver­ges­sen wird.

I AM FROM AUSTRIA | Mitt­woch, 22. Juni 2022 | 19 Uhr

Wenn jubeln­de Zuschau­er von den Sit­zen auf­sprin­gen und STS’ „Für­sten­feld“ mit­sin­gen, bei Ambros’ „Ski­fo­an“ die Arme in den Him­mel recken oder bei Fend­richs „Macho Macho“ jede Zei­le aus­wen­dig ken­nen, dann sind sie wohl gera­de in einem der aus­ver­kauf­ten Kon­zer­te von „I am from Austria“, der größ­ten Aus­tro-Pop-Show Euro­pas. In die­ser mit­rei­ßen­den Revue fei­ert der öster­rei­chi­sche Pop sein ful­mi­nan­tes Come­back: als eine gro­ße Par­ty mit einer „Über­do­sis G’fühl“, das Dank auf­wen­dig­ster Tech­nik auch in der letz­te Rei­he noch zu spü­ren ist. Mit viel Humor, Spiel­freu­de und Authen­ti­zi­tät zün­den die Musi­ker von „I am from Austria“ ein Hit­feu­er­werk auf der Büh­ne, das 50 Jah­re lang inter­na­tio­nal Geschich­te geschrie­ben hat. Und ein­mal mehr zeigt, wel­che bril­lan­ten Song­schrei­ber und Künst­ler der Aus­tro-Pop in all den Jah­ren her­vor­ge­bracht hat. „Da bin i her, da gehör i hin! – I am from Austria!“

VIVA VOCE | Don­ners­tag, 23. Juni 2022 | 19 Uhr

VIVA VOCE macht sich auf die Suche nach dem Glück. Eine Odys­see ins Unge­wis­se oder doch nur der Blick vor die eige­ne Haus­tür? Die fünf A‑cap­pel­la-Sän­ger wer­den jeden­falls ab Herbst 2020 in ihrer neu­en Show das Publi­kum deutsch­land­weit mit her­vor­ra­gen­der Musik, viel Humor und einer bril­lan­ten Büh­nen­show glück­lich machen. Denn Sin­gen macht auf alle Fäl­le glück­lich! VIVA VOCE ist seit über 20 Jah­ren ein Garant für strah­len­de Stim­men, begei­ster­tes Publi­kum und hoch­emo­tio­na­le Büh­nen­shows. Glücks­brin­ger ist nach 20 Jah­re „Es lebe die Stim­me!“ das brand­neue Show­pro­gramm des gefei­er­ten A‑Cap­pel­la-Quin­tetts.

FRANK-MAR­KUS BAR­WAS­SER ALS ERWIN PEL­ZIG | Frei­tag, 24. Juni 2022 | 19 Uhr

Der Mensch ist weder die Kro­ne der Schöp­fung noch ist die Erde der Mit­tel­punkt des Uni­ver­sums und der Homo Sapi­ens ist im Grun­de auch nur ein trieb­ge­steu­er­ter Affe, der nichts im Griff hat. Der Psy­cho­ana­ly­ti­ker Sig­mund Freud hielt die­se bit­te­ren Erkennt­nis­se für die drei gro­ßen Krän­kun­gen der Mensch­heit. Seit Freud haben wir alle noch ein paar Krän­kun­gen mehr erfah­ren und nun hat uns auch noch ein Virus gna­den­los bloß­ge­stellt und unse­re Schwach­punk­te ent­larvt. Vie­le wun­de Punk­te sind das und mit wei­te­ren Krän­kun­gen ist zu rech­nen. Künst­li­che Super­in­tel­li­genz könn­te den Homo Sapi­ens vom Sockel sto­ßen und uns alle zu rela­ti­ven Idio­ten machen. Aber immer­hin erwar­tet die Mensch­heit dann eine schö­ne Auf­ga­be: einen neu­en und viel­leicht viel bes­se­ren Grund zu fin­den, der es recht­fer­tigt, dass die Spe­zi­es Mensch die Welt mit sei­ner Anwe­sen­heit belä­stigt. Die­sen Fra­gen geht Frank-Mar­kus Bar­was­ser in sei­nem neu­en Kaba­rett­pro­gramm „Der wun­de Punkt“ nach und schickt wie­der­um sein Alter Ego, den uner­schüt­ter­li­chen Erwin Pel­zig in bewähr­ter Beglei­tung von Hart­mut und Dr. Göbel auf die Büh­ne – damit bei aller Krän­kung zumin­dest die Zuver­sicht nicht auf der Strecke bleibt.

MILOW | Sams­tag, 25. Juni 2022 | 19 Uhr

Der bel­gi­sche Sän­ger, Song­wri­ter und Gitar­rist Jona­than Van­den­bro­eck ist unter sei­nem Künst­ler­na­men Milow seit 2007 zum ech­ten Welt­star gewor­den. Dank sei­ner cha­ris­ma­ti­schen Stim­me, sei­ner höchst ein­präg­sa­men Melo­die­füh­rung und sei­nem Gespür für Arran­ge­ments zün­den sei­ne Songs nahe­zu über­all: Ob sei­ne erste Sin­gle ›You Don ́t Know‹, sei­ne gefühl­vol­le Cover­ver­si­on von 50 Cents ›Ayo Tech­no­lo­gy‹, die sei­nen inter­na­tio­na­len Durch­bruch mar­kier­te und mit Gold- und Pla­tin­aus­zeich­nun­gen sprich­wört­lich über­häuft wur­de, oder wei­te­re Hits wie ›You And Me (In My Pocket)‹, ›Litt­le In The Midd­le‹ oder ›How­ling At The Moon‹, alle Songs eint eine Melo­die, die ein­mal gehört, dem Hörer nicht mehr aus dem Kopf gehen will.



SPI­DER MUR­PHY GANG | Sonn­tag, 26. Juni 2022 | 18.30 Uhr

Man hält ́s kaum für mög­lich: Auch eine Rock ́n Roll Band wie die Spi­der Mur­phy Gang kann ohne Strom rocken! Die unplug­ged-Kon­zer­te der Band sind genau­so dyna­misch und mit­rei­ßend wie die mit elek­tri­schen Instru­men­ten. Und sie zau­bern zusätz­lich eine per­sön­li­che, fast inti­me Stim­mung – so als ob die Gang bei Euch zuhau­se im Wohn­zim­mer säße. Aber die­se spe­zi­el­le Atmo­sphä­re ist nicht das ein­zi­ge, was die unplug­ged-Kon­zer­te der Gang zu einem beson­de­ren Erleb­nis macht. Ein sol­cher Abend ist mehr als nur Musik: die Spi­der Mur­phy Gang erzählt hier zugleich die Geschich­te ihrer Band und des Rock ́n Roll. Da wird aus dem Näh­käst­chen geplau­dert, Anek­do­ten und beson­de­re Erleb­nis­se tau­chen auf und zu den gro­ßen Hits der Spi­der Mur­phy Gang gesel­len sich Klas­si­ker des Rock ́n Roll, die von beson­de­rem Ein­fluss auf die Band waren. Im Gei­ste und in den Tönen sind daher Chuck Ber­ry, Elvis und Hank Wil­liams eben­so mit von der Par­tie wie Can­ned Heat oder Roc­co Gra­na­ta. Spi­der Mur­phy Gang unplug­ged ist daher ein ganz beson­de­res High­light. Wenn Ihr noch nicht dabei wart, hal­tet die Augen offen nach dem näch­sten Ter­min. Aber Ach­tung: die Kar­ten sind meist schnell vergriffen…

Quel­le: DER VER­AN­STAL­TUNGS­SER­VICE BAM­BERG GMBH

Kar­ten gibt es an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len, tele­fo­nisch unter der Hot­line 0951–23837, oder unter http://​www​.kar​ten​ki​osk​-bam​berg​.de/