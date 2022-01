Die Orts­grup­pe des BUND Natur­schutz Neun­kir­chen am Brand und Umge­bung führt auch in die­sem Jahr im Namen der Markt­ge­mein­de Neun­kir­chen am Brand, die für die Umset­zung des Tötungs­ver­bo­tes ver­ant­wort­lich ist, eine Krö­ten-Molch-Sam­mel­ak­ti­on durch. Hier­für wer­den noch ehren­amt­li­che Samm­le­rin­nen und Samm­ler gesucht.

Die Sam­mel­ak­ti­on fin­det – wie in den zurück­lie­gen­den Jah­ren – ent­lang der Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ße Neun­kir­chen am Brand – Ebers­bach statt.

Die Sam­mel­ak­ti­on star­tet – abhän­gig von der Wet­ter­la­ge – Ende Februar/​Mitte März 2022 und dau­ert vor­aus­sicht­lich bis Ende April/​Mitte Mai. Kon­trol­liert und gesam­melt wird (außer bei Minus­tem­pe­ra­tu­ren) täg­lich mor­gens (ca. 7–8 Uhr) und abends (ab Ein­bruch der Dämmerung).

Inter­es­sen­ten soll­ten nach Mög­lich­keit bereit und imstan­de sein, die Sam­mel­tä­tig­keit regel­mä­ßig über die gesam­te Dau­er der Akti­on hin­weg ein- oder mehr­mals in der Woche auszuüben.

Benö­tigt wer­den: Warn­we­ste, Taschen­lam­pe oder/​und Stirn­lam­pe (mög­lichst licht­stark), dün­ne Hand­schu­he, festes Schuh­werk, Sam­me­lei­mer (nach Mög­lich­keit zwei Stück, mög­lichst hoch).

Bei Inter­es­se mel­den Sie sich bit­te unter fol­gen­der E‑mail: bn-​neunkirchen@​online.​de

Bit­te tei­len Sie dar­in mit, an wel­chem Wochen­tag bzw. wel­chen Wochen­ta­gen und zu wel­cher Zeit (mor­gens oder abends) Sie sam­meln möch­ten. Alle Anga­ben sind selbst­ver­ständ­lich für Sie unver­bind­lich und wer­den ver­trau­lich behandelt.

Alle Inter­es­sen­ten wer­den vor Beginn der Akti­on ein­ge­wie­sen und mit den Gege­ben­hei­ten ver­traut gemacht.

Ange­sichts des bedenk­li­chen Arten­schwin­dens – nicht nur bei den Insek­ten, son­dern auch bei den Amphi­bi­en – lei­sten Sie dadurch einen wich­ti­gen Bei­trag zum Erhalt unse­rer Umwelt.

Für Ihr Inter­es­se ein herz­li­ches Dan­ke­schön im Voraus!

Die Vor­stand­schaft