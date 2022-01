Ver­an­stal­tun­gen und Highlights:

Mitt­woch, 24.08.2022 – Sido

Don­ners­tag, 25.08.2022 – Sarah Connor

Frei­tag, 26.08.2022 – Avantasia

Sams­tag, 27.08.2022 – James Blunt

Sonn­tag, 28.08.2022 – PUR

Sido – Ich & kei­ne Mas­ke Live 2022

Mitt­woch, 24.08.22 / 19 Uhr

Pas­send zum Release sei­nes neu­en Albums ICH & KEI­NE MAS­KE geht SIDO erneut auf Tour. Wer den Aus­nah­me­künst­ler SIDO schon mal in sei­nem Live-Ele­ment erlebt hat weiß, dass ihn eine ener­gie­ge­la­de­ne und ein­zig­ar­ti­ge Show erwar­tet. Für Sido ist es die defi­nie­ren­de Plat­te einer Kar­rie­re­pha­se. Für alle ande­ren ist es ein Blick in die See­le eines wahr­haft ein­zig­ar­ti­gen Künst­lers und Men­schen. Die Mas­ke, sie ist weg: Ich bin’s, Paul Wür­dig, der Typ, der immer rap­pen, aber nie erkannt wer­den woll­te. Der trotz­dem berühm­ter wur­de, als er sich das jemals hät­te vor­stel­len kön­nen. Und der schließ­lich gemerkt hat, dass das auch nichts ändert. Weil das Leben eh macht, was es will – und man nur wis­sen muss, wie man damit umgeht.

Sarah Con­nor – Live Som­mer 2022

Don­ners­tag, 25.08.22 / 20 Uhr

Vier Jah­re nach der Ver­öf­fent­li­chung von „Mut­ter­spra­che“ mel­de­te sich Sarah Con­nor mit „Vin­cent“, der ersten Sin­gle ihres neu­en Werks „HERZ KRAFT WER­KE“ zurück aus der krea­ti­ven Schaf­fens­pha­se. Ihre Som­mer­tour 2022 ist ein Dan­ke­schön an ihre Fans, auf die sich Sarah schon jetzt freut und die ihren Adre­na­lin­spie­gel stei­gen lässt: „Unmit­tel­bar vor Kon­zert­be­ginn, bekom­me ich nur schwer Luft und den­ke, ich muss ster­ben vor Lam­pen­fie­ber. Doch wenn der Vor­hang fällt, die Musik ein­setzt, ich die Hän­de und Gesich­ter sehe und die Rufe der Fans höre, dann weiß ich: Das wird ein gei­ler Abend.

Avan­ta­sia

Frei­tag, 26.08.22 / 19.30 Uhr

Im Früh­jahr 1999 ent­schloss sich der damals noch rela­tiv unbe­kann­te Ful­da­er Musi­ker Tobi­as Sam­met im Alter von 21 Jah­ren zum Sprung ins kal­te Was­ser, um sich den Traum eines Solo­pro­jekts zu erfül­len, in des­sen Rah­men er mit den Hel­den sei­ner Jugend eine etwas ande­re Rock­oper schaf­fen woll­te. Zum 20-jäh­ri­gen Jubi­lä­um ist es an der Zeit, die Rei­se vom Debüt­al­bum „The Metal Ope­ra“ bis zum aktu­el­len Num­mer-Eins-Album „Moon­g­low“ im Rah­men von beson­de­ren Histo­ry Shows auf aus­ge­wähl­ten Festi­vals im Jahr 2022 Revue pas­sie­ren zu lassen.

James Blunt – The Stars Bene­ath My Feet Tour

Sams­tag, 27.08.22 / 20 Uhr

Blunt, der gleich mit sei­nem Debüt­al­bum „Back To Bed­lam“ und dem Über­hit „You’re Beau­ti­ful“ zum Welt­star wur­de, gehört tat­säch­lich zu den Men­schen, die tie­fe Stücke schrei­ben kön­nen und auf der ande­ren Sei­te mit ihrem Humor, ihrer Selbst­iro­nie und Offen­heit für beste Lau­ne sor­gen und ihr Publi­kum mit Enter­tai­ner-Qua­li­tä­ten bestens unter­hal­ten. Mit sei­nem neu­en Album besinnt sich Blunt auf sei­ne Wur­zeln. Nach­dem er auf dem letz­ten Album „The After­love“ mit elek­tro­ni­schen Klän­gen flir­te­te, kehr­te er zu dem zurück, was er beherrscht wie kaum ein ande­rer: Zeit­lo­se Songs schrei­ben, die Herz und Kopf glei­cher­ma­ßen berüh­ren. „Ich den­ke, dies ist das ehr­lich­ste Album, das ich je gemacht habe“, urteilt er über sein Werk. „Jeder Song die­ses Albums steht für etwas, das ich der­zeit durch­le­be oder in jün­ge­rer Zeit erlebt habe. Es ist ein sehr per­sön­li­ches Album und ich bin stolz, es mit der Welt tei­len zu können.“

PUR – Open Air im Som­mer 2022!

Sonn­tag, 28.08.22 / 19.30 Uhr

PUR gehö­ren zu den Bands mit den meist­ver­kauf­ten Alben in Deutsch­land. Und sie sind ein her­aus­ra­gen­der Act für unver­gess­li­che Live-Erleb­nis­se. Auf ihren Kon­zer­ten begei­stern Front­mann Hart­mut Eng­ler und sei­ne Mit­strei­ter ihr Publi­kum mit Songs wie „Lena“, „Aben­teu­er­land“ oder „Wenn du da bist“, die alle­samt zu Klas­si­kern der deut­schen Pop­ge­schich­te gewor­den sind. Bevor PUR im Sep­tem­ber 2022 auf Schal­ke ihren 40. Band­ge­burts­tag nach­fei­ern, fei­ert die Band sel­bi­gen schon mal im Som­mer näch­sten Jah­res mit vier aus­ge­wähl­ten Open-Air-Konzerten.

Quel­le: DER VER­AN­STAL­TUNGS­SER­VICE BAM­BERG GMBH – Kar­ten gibt es an allen bekann­ten Vor­ver­kaufs­stel­len, tele­fo­nisch unter der Hot­line 0951–23837, oder unter www​.kar​ten​ki​osk​-bam​berg​.de. Ver­an­stal­tungs­ser­vice Bam­berg GmbH