Am Diens­tag, 25. Janu­ar, um 16.00 Uhr fin­den sich die Mit­glie­der des Finanz­se­na­tes zu einer öffent­li­chen Sit­zung im Spie­gel­saal der Har­mo­nie zusam­men. Dis­ku­tiert wird unter ande­rem über die Reform der Grund­steu­er, die Vor­fi­nan­zie­rung der PCR-Pro­ben­lo­gi­stik für Grund- und För­der­schu­len sowie über den Betei­li­gungs­be­richt für das Jahr 2020.

Am Mitt­woch, 26. Janu­ar, um 16.00 Uhr tagen die Stadt­rats­mit­glie­der in der ersten öffent­li­chen Voll­sit­zung des Jah­res im Hegel­saal. Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem fol­gen­de The­men: Der aktu­el­le Covid-19-Sach­stands­be­richt, die Bestel­lung eines/​einer Anti­se­mi­tis­mus­be­auf­trag­ten, der aktu­el­le Sach­stand zum Host Town Pro­gramm anläss­lich der Spe­cial Olym­pic World Games 2023 in Ber­lin, der S‑Bahnhaltepunkt Süd sowie die Abbe­ru­fung sowie eine Neu­be­ru­fung im Migran­tin­nen- und Migran­ten­bei­rat der Stadt Bam­berg. Die­se Sit­zung kann erst­ma­lig live unter www​.stadt​.bam​berg​.de im Inter­net ver­folgt wer­den. Anmel­de­da­ten wer­den nicht benötigt.

Der Ein­lass fin­det jeweils eine hal­be Stun­de vor Beginn der Sit­zung statt. Auf­grund der aktu­el­len Situa­ti­on kommt es wei­ter­hin zu Beschrän­kun­gen der Besu­cher­zah­len. Der Zugang zur Sit­zung ist abhän­gig von der Vor­la­ge eines Impf‑, Gene­se­nen- oder eines nega­ti­ven Test­nach­wei­ses. Die Mas­ken­pflicht (FFP2-Mas­ke) sowie die Erfas­sung der Kon­takt­da­ten besteht weiterhin.

Alle Tages­ord­nun­gen und Sit­zungs­un­ter­la­gen sind unter www​.stadt​.bam​berg​.de/​s​i​t​z​u​n​g​s​k​a​l​e​n​der zu finden.