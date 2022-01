Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Auf neue Schu­he aus

Bam­berg. Ein 28-jäh­ri­ger Mann wur­de am Frei­tag­mit­tag in einem Schuh­ge­schäft in der Haupt­wach­stra­ße dabei beob­ach­tet, wie er ein paar Wan­der­schu­he im Wert von 30 Euro in sei­nen Ruck­sack steck­te und das Geschäft ver­las­sen woll­te, ohne die Ware zu bezahlen.

Zeu­gen gesucht

Bam­berg. Bereits am ver­gan­ge­nen Sonn­tag hat­te ein 39-Jäh­ri­ger sei­nen grau­en Nis­san im Park­haus Margaretendamm/​Lichtenhaidestraße abge­stellt. Als er am Frei­tag­abend zurück zum Fahr­zeug kam, stell­te er fest, dass der Pkw mit­tels eines Wagen­he­bers auf­ge­bockt in der Park­bucht stand. Nach­dem der Mann sein Auto absenk­te und los­fuhr, blieb die­ses nach kur­zer Zeit ste­hen. Grund hier­für war, dass der Tank von einem unbe­kann­ten Täter durch­lö­chert wur­de und des­halb der Kraft­stoff aus­ge­lau­fen war. Zeu­gen die Hin­wei­se hin­sicht­lich des Vor­falls geben kön­nen wer­den gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Sach­be­schä­di­gun­gen

Bau­nach: Am Frei­tag wur­de ein VW Cad­dy beschä­digt, der zwi­schen 8 und 17 Uhr auf dem Pend­ler­park­platz in der Bahn­hof­stra­ße abge­stellt war. Ein unbe­kann­ter Täter schlug die Schei­be der Bei­fah­rer­sei­te ein, wodurch ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 500,- Euro entstand.

Dieb­stäh­le

Gun­zen­dorf: In der Zeit vom 14. bis 21. Janu­ar wur­den von einer Bau­stel­le im Bischof-Först-Ring eine hal­be Palet­te mit Dämm­ma­te­ri­al ent­wen­det. Das Die­bes­gut hat­te einen Wert von ca. 100,- Euro. Wer kann Hin­wei­se auf den Täter geben?

Bisch­berg: In einem Schuh­ge­schäft im Indu­strie­ge­biet ent­wen­de­te eine 46 Jäh­ri­ge am Frei­tag­vor­mit­tag ein Paar Baby­schu­he im Wert von fast 30,- Euro. Beim Ver­las­sen des Geschäf­tes schlug die Dieb­stahls­si­che­rung an, wor­auf­hin die Schu­he in der Hand­ta­sche auf­ge­fun­den wur­den. Die Laden­die­bin wur­de der Poli­zei über­ge­ben und muss sich nun straf­recht­lich verantworten.

Ver­kehrs­un­fäl­le

Land­kreis Bam­berg: Im Lau­fe des Frei­tags ereig­ne­ten sich u.a. auf­grund der win­ter­li­chen Stra­ßen­ver­hält­nis­se ins­ge­samt acht Ver­kehrs­un­fäl­le. Hier­bei wur­den min­de­stens drei Per­so­nen leicht ver­letzt. Der ent­stan­de­ne Gesamt­scha­den wird auf ca. 45000,- Euro geschätzt. Fünf Ver­kehrs­teil­neh­mer im Alter von 24–53 Jah­ren, die wegen nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit die Unfäl­le ver­ur­sach­ten, müs­sen nun mit emp­find­li­chen Buß­gel­dern rechnen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

Frens­hof: Am Frei­tag ereig­ne­te sich zwi­schen 06.45 und 07.30 Uhr eine Unfall­flucht in der Haupt­stra­ße. Ein unbe­kann­ter Pkw-Fah­rer kam in einer Rechts­kur­ve auf­grund Stra­ßen­glät­te nach links von der Stra­ße ab und tou­chier­te eine Haus­wand. Obwohl ein Scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro ent­stand, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher, des­sen Fahr­zeug auf der lin­ken Sei­te beschä­digt sein müss­te, uner­laubt vom Unfall­ort. Hin­wei­se auf den Flüch­ti­gen wer­den erbeten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Dieb­stahl

Eber­mann­stadt. Ein auf­merk­sa­mer Bür­ger beob­ach­te­te am spä­ten Frei­tag­abend, wie eine Grup­pe von ver­meint­lich Jugend­li­chen mit einem Ver­kehrs­schild durch die Stadt Eber­mann­stadt lief. Die hin­zu­ge­ru­fe­ne Strei­fe konn­te die Her­an­wach­sen­den antref­fen und über ihr Fehl­ver­hal­ten auf­klä­ren. Der 21-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen Dieb­stahls ver­ant­wor­ten. Das Ver­kehrs­schild konn­te unbe­schä­digt wie­der an sei­nen Platz gebracht werden.

Ver­kehrs­un­fäl­le

Pretz­feld. Der kurz­fri­sti­ge star­ke Schnee­fall am Frei­tag­nach­mit­tag wur­de einem 20-jäh­ri­gen Mann zum Ver­häng­nis. Auf der Kreis­stra­ße von Altreuth nach Pretz­feld geriet er in der Rechts­kur­ve ins Schleu­dern und lan­de­te im Gra­ben. Glück­li­cher­wei­se erlitt er nur leich­te Ver­let­zun­gen und konn­te nach Behand­lung vor Ort wie­der vom Ret­tungs­dienst ent­las­sen wer­den. An sei­nem Pkw ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 2.000,- Euro. Ihn erwar­tet nun ein Buß­geld­ver­fah­ren, da er sei­ne Fahr­wei­se nicht an die Wet­ter­ver­hält­nis­se ange­passt hatte.

Eber­mann­stadt. Eine Frau aus dem Land­kreis Forch­heim war auf dem Weg zur Arbeit, als ein vor ihr fah­ren­der Schnee­pflug ein Eisen­teil ver­lor. Die Dame konn­te dem Teil nicht mehr aus­wei­chen und fuhr dar­über. Hier­durch ent­stand Sach­scha­den am Pkw und sie konn­te ihre Fahrt nicht mehr fort­set­zen. Die hin­zu­ge­ru­fe­nen Poli­zei­be­am­ten hal­fen beim Aus­tausch der Personalien.

Gefälsch­tes Impfbuch

Grä­fen­berg. Ein Straf­ver­fah­ren hat sich eine jun­ge Frau aus Grä­fen­berg ein­ge­han­delt. Sie ver­such­te sich am Mor­gen des Frei­tag mit Hil­fe eines gefälsch­ten Impf­buchs ein digi­ta­les Impf­zer­ti­fi­kat zu erschlei­chen. Der sen­si­bi­li­sier­ten Apo­the­ke­rin ent­ging dies jedoch nicht, so dass die Poli­zei ver­stän­digt wur­de. Bei der anschlie­ßen­den Woh­nungs­nach­schau konn­te zudem ein wei­te­rer gefälsch­ter Impf­aus­weis fest­ge­stellt wer­den, wel­cher bereits für den Ehe­mann vor­be­rei­tet war. Auch die­ser wird nun ange­zeigt. Bei­de erwar­tet nun ein Straf­be­fehl der Staats­an­walt­schaft Bamberg.

Ein­bre­cher unterwegs

Ober­tru­bach. Ein unbe­kann­ter Täter war in der Nacht vom Don­ners­tag auf Frei­tag am Werk. Zwei Objek­te wur­den Opfer der Tour. Wäh­rend es an einer Gast­stät­te bei einem Ein­bruchs­ver­such blieb, konn­te der Täter in den Kin­der­gar­ten ein­drin­gen. Dort ver­ur­sach­te der Täter durch Auf­he­beln der Fen­ster und Türen einen erheb­li­chen Sach­scha­den. Die erlang­te Beu­te ist jedoch wie so oft im mate­ri­el­len Wert gering. Es han­del­te sich jedoch um das Brot­zeit­geld der Kin­der. Durch die ermit­teln­den Beam­tin­nen vor Ort konn­ten Spu­ren gesi­chert wer­den, wel­che jedoch noch aus­ge­wer­tet wer­den müs­sen. Hin­wei­se zu Tat oder Täter erbit­tet die PI Eber­mann­stadt unter 09194/7388–0

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Um etwa 13:15 Uhr wur­de ein Anwoh­ner auf­grund eines Knalls in der Horn­schuch­al­lee auf­merk­sam. Der Zeu­ge konn­te dar­auf­hin beob­ach­ten, wie ein Ver­kehrs­teil­neh­mer, ver­mut­lich beim Aus­par­ken, gegen einen gepark­ten Opel fuhr. Der Unfall­ver­ur­sa­cher stieg anschlie­ßend aus, sah sich das beschä­dig­te Fahr­zeug an und ent­fern­te sich uner­laubt von der Unfall­stel­le. Unfall­zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter Tele­fon­num­mer 09191/7090–0 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim zu melden.

Dieb­stäh­le

Lan­gen­sen­del­bach. Beim Ver­such einen Ver­wal­tungs­con­tai­ner auf­zu­he­beln schei­ter­ten bis­lang unbe­kann­te Täter im Zeit­raum vom 20.01.2022, 15:00 Uhr, bis 21.01.2022, ca. 09:00 Uhr. Zwar ent­stand kein Ent­wen­dungs­scha­den, aller­dings beläuft sich der Sach­scha­den am ange­gan­ge­nen Con­tai­ner auf etwa 300 Euro. Hin­wei­se wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tele­fon­num­mer 09191/7090–0 entgegengenommen.

Son­sti­ges

Forch­heim. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag, gegen 00:45 Uhr, wur­den drei Her­an­wach­sen­de dabei beob­ach­tet, wie sie gegen ein Bus­war­te­häus­chen in der Sie­mens­stra­ße tra­ten. Nach der­zei­ti­gem Ermitt­lungs­stand muss davon aus­ge­gan­gen wer­den, dass dem Trio noch wei­te­re Sach­be­schä­di­gun­gen zuzu­rech­nen sind. Einer der drei Täter konn­te von der Poli­zei flüch­ten und ist noch unbe­kannt. Beim unbe­kann­ten Täter han­delt es sich um einen jun­gen Mann, der mit einer Camou­fla­ge-Jacke beklei­det war. Hin­wei­se zum Tat­her­gang und zum flüch­ti­gen Täter wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tele­fon­num­mer 09191/7090–0 entgegengenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Glät­te­un­fäl­le gin­gen glimpf­lich ab

Am Abend des 21.01.22, befuhr ein 34jähriger mit sei­nem Pkw die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Neu­en­see in Rich­tung Neu­en­sorg. Auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit kam er mit sei­nem Fahr­zeug nach rechts von der Fahr­bahn ab und über­schlug sich mehr­fach im Stra­ßen­gra­ben. Letzt­end­lich kam der Pkw im angren­zen­den Wald zum Lie­gen. Der Fah­rer kam mit dem Schrecken davon, am Fahr­zeug ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den in Höhe von 2500 EUR.

Einer 20jährigen Fah­re­rin wur­de die schnee­glat­te Fahr­bahn eben­falls zum Ver­häng­nis. Sie fuhr mit ihrem Pkw in Burg­kunst­adt den Strös­sen­dor­fer­weg ent­lang. In einer Rechts­kur­ve ver­lor sie die Kon­trol­le über ihr Fahr­zeug und rutsch­te in den Gegen­ver­kehr. Hier kol­le­dier­te sie mit einem ent­ge­gen­kom­men­den Pkw fron­tal. Die Fahr­zeug­insas­sen blie­ben unver­letzt, jedoch ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 10000 EUR.

In bei­den Fäl­len müs­sen die Unfall­ver­ur­sa­cher mit einem Buß­geld und Punk­ten in Flens­burg rechnen.