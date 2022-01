Geschenk­idee zum Valen­tins­tag – Gewin­nen Sie einen Schlemmerblock!

Der Gut​schein​buch​.de Schlem­mer­block ist das per­fek­te Geschenk zum „Tag der Liebenden“

Gera­de als Paar kann man gemein­sam, mit den 2:1‑Gutscheinen, viel erle­ben: vom roman­ti­schen Essen über einen kni­stern­den Kino­abend bis hin zu gemein­sa­mer Zeit in der Ther­me. Der Gut​schein​buch​.de Schlem­mer­block ist der per­fek­te Beglei­ter und die Geschenk­idee mit Herz für den 14. Februar.

Gemein­sa­me Zeit ist das unver­gäng­lich­ste Geschenk. Mit den 2:1‑Gutscheinen des Gut​schein​buch​.de Schlem­mer­blocks, der bun­des­weit für 190 Regio­nen erhält­lich ist, machen Unter­neh­mun­gen zu zweit noch mehr Spaß: In der Eis­lauf­hal­le, beim Well­ness und im Muse­um gibt es den zwei­ten Ein­tritt geschenkt. Bei Bedarf kommt auch Action nicht zu kurz: Im Klet­ter­park und in der Tram­po­l­in­hal­le ist die zwei­te Kar­te für die Beglei­tung gra­tis. Alter­na­tiv gewäh­ren eini­ge Frei­zeit­an­bie­ter eine Gesamt­erspar­nis von min­de­stens 30,00 €. Der Gut​schein​buch​.de Schlem­mer­block ist die Grund­la­ge vie­ler schö­ner Erleb­nis­se, die in Erin­ne­rung bleiben.

Titel: Gut​schein​buch​.de Schlem­mer­block 2022

Preis pro Block: ab einem bezahl­ten Exem­plar 21,90 Euro ab drei bezahl­ten Exem­pla­ren 18,90 Euro ab fünf bezahl­ten Exem­pla­ren 16,90 Euro 5+1‑Aktion: pro fünf bezahl­ten Exem­pla­ren ein Exem­plar gratis

Code LIE­BE22-PR (gül­tig bis 24.02.2022) bei tele­fo­ni­schen und Online­Be­stel­lun­gen ange­ben und Block zum Son­der­preis erhalten.

Ab drei bezahl­ten Exem­pla­ren ver­sand­ko­sten­freie Lie­fe­rung, dar­un­ter zzgl. 3,96 Euro Ver­sand­ko­sten pro Bestellung.

Alle Schlem­mer­blöcke 2022 und Frei­zeit­blöcke 2021/22 kön­nen gemischt werden.

Gül­tig­keit Block: ab sofort bis 01.12.2022

Erhält­lich: im Han­del, unter www​.gut​schein​buch​.de oder unter der Bestell­hot­line 01806–202607 (20ct/​Anruf aus dem dt. Fest­netz, max. 60ct/​Anruf aus dem Mobilfunk)

Gewinn­spiel für die Leser des Wiesentboten!

Gewin­nen Sie einen Schlem­mer­block für das neue Jahr 2022! Wie es geht? Bit­te schicken Sie eine E‑Mail mit dem Betreff „Schlem­mer­block 2022 – Ich will gewin­nen!“ an redaktion@​wiesentbote.​de. Die ersten Ein­sen­der erhal­ten einen Gut­schein für den neu­en Schlem­mer­block 2022.

Viel Glück. Die Wiesentboten-Redaktion.

PS: Bit­te nicht die voll­stän­di­ge Anschrift ver­ges­sen an die der Schlem­mer­block gehen soll. (Die Adres­se wird selbst­ver­ständ­lich nur für den Ver­sand benutzt, eine Wei­ter­ga­be an Drit­te fin­det nicht statt).