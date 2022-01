Wahl­be­rech­tigt sind in Bay­reuth rund 9.300 Unter­neh­men. Die­se kön­nen noch bis zum 27. Janu­ar – an die­sem Tag müs­sen die Wahl­un­ter­la­gen bei der IHK ein­ge­gan­gen sein – ihre Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter ins IHK-Gre­mi­um Bay­reuth wäh­len. 59 Kan­di­die­ren­de bewer­ben sich um die 40 Sit­ze in drei Wahl­grup­pen. 14 Sit­ze ent­fal­len auf die Indu­strie, 9 auf den Bereich Handel/​Tourismus und 17 auf den Dienst­lei­stungs­sek­tor. Die Zahl der Sit­ze stellt eine Spie­gel­bild­lich­keit der Wahl­grup­pen dar.

In ihrer kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung am 17. Febru­ar wäh­len die­se 40 Unter­neh­mens­ver­tre­ter zum einen aus ihrer Mit­te den Gre­mi­ums­vor­sit­zen­den bzw. die Gre­mi­ums­vor­sit­zen­de und einen oder meh­re­re Stell­ver­tre­ter. Der Gre­mi­ums­vor­sit­zen­de ist mit sei­ner Wahl auto­ma­tisch Mit­glied in der Vollversammlung.

Zum ande­ren wäh­len die 40 Mit­glie­der in ihrer kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung aus ihrer Mit­te auch die 18 Bay­reu­ther Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter der Voll­ver­samm­lung. Aus den acht ober­frän­ki­schen Gre­mi­en wer­den ins­ge­samt 85 Unter­neh­mens­ver­tre­ter in die Voll­ver­samm­lung gewählt.

Die Voll­ver­samm­lung wählt schließ­lich in ihrer kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung am 4. April aus ihrer Mit­te den Prä­si­den­ten bzw. die Prä­si­den­tin und die Vizepräsidenten.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Wahl auch in den FAQs der IHK: http://​ihko​fr​.de/​f​a​q​w​ahl