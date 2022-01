Home Office im Bereich der Deut­schen Telekom

Die Strom‑, Öl- und Gas­prei­se schie­ßen in Deutsch­land wei­ter in die Höhe und tref­fen gera­de Bezie­her klei­ner und mitt­le­rer Ein­kom­men in die­sem Jahr beson­ders hart. Ein Groß­teil der Tele­kom Mitarbeiter*innen muss auf­grund der Coro­na-Gesetz­ge­bung von zuhau­se aus arbei­ten und treibt so die­se Kosten zusätz­lich in die Höhe. Der Arbeit­ge­ber könn­te hier ein Zei­chen guten Wil­lens set­zen und einen Bei­trag zur Ent­la­stung der Betrof­fe­nen lei­sten. Eine Coro­na-Prä­mie z.B. wäre zudem für alle Beschäf­tig­ten steu­er­frei und wür­de von die­sen als Geste guten Wil­lens emp­fun­den wer­den. Eine „Win-Win“ Situa­ti­on für bei­de Sei­ten, denn der Arbeit­ge­ber spart aktu­ell in den Arbeits­stät­ten Ener­gie- und Rei­ni­gungs­ko­sten in erheb­li­chem Umfang.