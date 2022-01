Die Tra­di­ti­on, einem Neu­ge­bo­re­nen einen frisch gepflanz­ten Baum zu wid­men, gilt als Aus­druck der Zuver­sicht, der Hoff­nung auf eine gesun­de Zukunft und der Fei­er neu­en Lebens. Nach dem Start Ende 2019 ent­wickelt sich die Geburts­baum­ak­ti­on des Land­krei­ses Bam­berg zu einem Bei­spiel­pro­jekt, das über­re­gio­na­les Inter­es­se erweckt. Ins­ge­samt 567 Fami­li­en aus allen Märk­ten, Städ­ten und Gemein­den im Land­kreis nah­men das Ange­bot 2021 an und wähl­ten aus den 14 ange­bo­te­nen Obst­sor­ten ihren Wunschbaum.

Jeweils im März und im Novem­ber durf­ten die vor­be­stell­ten Obst­bäu­me in der Baum­schu­le Pat­z­elt in Mem­mels­dorf abge­holt wer­den. Mit zusätz­li­chen Infor­ma­tio­nen zu Pflan­zung und Pfle­ge ver­se­hen, beka­men die jun­gen Bäu­me beste Start­be­din­gun­gen für ihre wich­ti­ge Auf­ga­be, zukünf­tig das Leben ihrer Paten­kin­der zu beglei­ten und mit ihnen gemein­sam her­an zu wachsen.

Auch im Jahr 2022 führt der Land­kreis die Akti­on fort. Bereits über hun­dert jun­ge Fami­li­en ste­hen in den Start­lö­chern und war­ten auf die näch­ste Obst­baum-Aus­ga­be. Lei­der muss die für März 2022 geplan­te Ver­tei­lung der Obst­bäu­me zunächst ver­scho­ben wer­den. Auf­grund der boo­men­den Bau­wirt­schaft und des all­ge­mein gro­ßen Inter­es­ses an Pflanz­pro­jek­ten ist momen­tan das jun­ge Obst am Markt knapp.

Auf­ge­scho­ben ist natür­lich nicht auf­ge­ho­ben. „Wir gehen davon aus“, sagt Baum­schul­be­sit­zer Her­wig Pat­z­elt, „Dass bis zum Okto­ber genug Baum­schul­wa­re nach­pro­du­ziert wer­den kann.“ Damit bestehen gute Aus­sich­ten, dass jede Fami­lie aus dem Land­kreis Bam­berg, die für ihr Neu­ge­bo­re­nes einen Obst­baum pflan­zen möch­te, noch im Jahr 2022 berück­sich­tigt wird.

„Für die Bäu­me selbst ist ein Pflanz­ter­min im Herbst sogar bes­ser“, sagt Alex­an­dra Kle­misch, „Sie haben mehr Zeit, sich an den neu­en Stand­ort zu gewöh­nen und müs­sen die im Früh­jahr häu­fi­gen Hit­ze- und Trocken­heits­pha­sen nicht kurz nach dem Ver­pflan­zen ertragen.“

Wer schon einen Baby-Baum bestellt hat, hebt den Baum-Gut­schein ein­fach bis zum Herbst auf. Sobald die Bäu­me Ende Okto­ber zur Aus­ga­be bereit ste­hen, wer­den alle, die bereits fest ange­mel­det sind, noch ein­mal an den Abhol­ter­min erinnert.