Die Volks­hoch­schu­le Bam­berg-Land geht mit „vor­sich­ti­ger Zuver­sicht“ in das neue Jahr und ver­öf­fent­licht am Mon­tag, den 31. Janu­ar ihr neu­es Kurs­pro­gramm für das Früh­jahrs­se­me­ster 2022 mit vie­len Ange­bo­ten in den Berei­chen Kul­tur, Spra­chen, Beruf/​EDV und Gesund­heit. Star­ten sol­len die Kur­se dann im Lau­fe des Februar.

Grund­sätz­lich gilt bei einem Kurs­be­such die 2G-Regel, bei Bewe­gungs- und Ent­span­nungs­kur­sen 2G+ (geimpft/​genesen und zusätz­lich geboo­stert oder gete­stet). Der ent­spre­chen­de Nach­weis muss bei Kurs­be­ginn der Kurs­lei­tung vor­ge­zeigt werden.

Eine Anmel­dung zu Kur­sen ist online mög­lich über die Home­page www​.vhs​-bam​berg​-land​.de oder schrift­lich mit einem Anmel­de­for­mu­lar bei einer der Außen­stel­len im Land­kreis oder bei der Geschäfts­stel­le. Auf ein gedruck­tes Pro­gramm­heft hat die VHS in die­sem Jahr ver­zich­tet, um schnell und fle­xi­bel auf die Coro­na-Situa­ti­on reagie­ren zu können.

Neben den ca. 540 Prä­senz­kur­sen wächst das digi­ta­le Pro­gramm der­weil kräf­tig wei­ter – über 80 Online-Kur­se aus allen Fach­ge­bie­ten ste­hen durch­ge­hend im Ange­bot, von Umwelt­the­men über gesell­schaft­li­che Fra­gen bis zum Trai­ning mit ZOOM.