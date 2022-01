Dr. Roblick über­gibt an Dr. Sommer

Ein gutes Jahr lang hat sich Dr. Hans-Frie­der Roblick als lei­ten­der Arzt in den Betrieb des Impf­zen­trums in Wun­sie­del ein­ge­bracht. Als damals bei der ersten Vor­be­rei­tungs­ver­an­stal­tung Ärz­te zur Unter­stüt­zung der anste­hen­den Impf­kam­pa­gne gegen das Coro­na-Virus gesucht wor­den waren, hat­te der pen­sio­nier­te Medi­zi­ner kei­ne Sekun­de gezö­gert, sich zu enga­gie­ren. Seit­dem hat er neben viel Zeit und medi­zi­ni­schem Fach­wis­sen auch jede Men­ge Herz­blut in das Pro­jekt inve­stiert. „Wie vie­le ande­re Ärz­te hielt ich es für mei­ne Pflicht, mich als Impf­arzt zur Ver­fü­gung zu stel­len. Als Ärzt­li­cher Lei­ter habe ich mich nicht bewor­ben. Dazu wur­de ich über­ra­schen­der­wei­se ernannt“, sagt Roblick in der Rück­schau bescheiden.

Nun hat er die ärzt­li­che Lei­tung in jün­ge­re Hän­de über­ge­ben. Dr. Babet­te Som­mer, Not­ärz­tin und stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de des BRK Kreis­ver­ban­des Wun­sie­del, hat den ehren­amt­li­chen Posten über­nom­men. Im Rah­men einer klei­nen Zusam­men­kunft ist Dr. Roblick von Land­rat Peter Berek, BRK-Geschäfts­füh­rer Tho­mas Ulb­rich sowie der Gesund­heits­be­auf­trag­ten des Land­krei­ses, Kor­ne­lia Schaff­hau­ser, ver­ab­schie­det worden.

Der Geschäfts­füh­rer des Kreis­ver­ban­des Wun­sie­del des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes, Tho­mas Ulb­rich, blick­te in sei­nen Aus­füh­run­gen noch ein­mal auf den Auf­bau des Impf­zen­trums Ende 2020 zurück: „Das war eine schwie­ri­ge Zeit. Vie­len Dank, dass Sie uns in die­ser Pha­se und dar­über hin­aus so unter­stützt haben“, sagt er zu Dr. Roblick, begrüß­te aber auch Dr. Som­mer herz­lich. „Ich freue mich, dass jemand aus dem Kreis­ver­band die­sen Posten über­nimmt. Auch Sie haben das Impf­zen­trum von der ersten Minu­te an beglei­tet und ken­nen jeden Ablauf. Gemein­sam wird es uns gelin­gen, die Impf­kam­pa­gne und so den gesam­ten Land­kreis wei­ter vor­an­zu­brin­gen. Das ist unser Ziel als BRK Kreisverband.“

Dazu die Gesund­heits­be­auf­trag­te Kor­ne­lia Schaff­hau­ser: „Auch Land­rat Peter Berek und ich möch­ten uns bei Ihnen allen bedan­ken. Auf die Arbeit des BRK und des Impf­zen­trums kön­nen Sie und wir sehr stolz sein. Hohe Qua­li­täts­stan­dards, abso­lu­te Ver­läss­lich­keit und Bür­ger­nä­he wer­den bei Ihnen allen groß­ge­schrie­ben. Wir sind sehr glück­lich und dank­bar mit dem BRK auch wei­ter­hin einen so guten Koope­ra­ti­ons-Part­ner an unse­rer Sei­te wis­sen zu dürfen.“