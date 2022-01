Gemein­sam mit Bun­des­wirt­schafts­mi­ni­ster Robert Habeck und Bay­erns Wirt­schafts­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger besuch­te Bay­erns Euro­pa­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml (CSU, Bam­berg) heu­te (19.01.2022) das Bam­ber­ger Werk der Robert Bosch GmbH.

Zu den Hin­ter­grün­den sag­te Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml:

„Bay­ern geht in Deutsch­land beim Kli­ma­schutz vor­an. Bis 2040 wol­len wir kli­ma­neu­tral sein. Kli­ma­neu­tra­li­tät gibt es jedoch nicht auf Knopf­druck. Wir brau­chen weit­sich­ti­ge Initia­ti­ven, neue Ideen und tech­no­lo­gi­schen Fort­schritt. Unse­re hoch­in­no­va­ti­ve Wirt­schaft lie­fert die­se. Ein her­vor­ra­gen­des Bei­spiel ist die Brenn­stoff­zel­le. Dank unse­res Bam­ber­ger Auto­mo­bil­zu­lie­fe­rers Bosch wird kli­ma­neu­tra­le Mobi­li­tät, auf Basis grü­nen Was­ser­stoffs, in Zukunft mög­lich sein.

Zusam­men mit Bun­des­wirt­schafts­mi­ni­ster Robert Habeck und mei­nem Kabi­netts­kol­le­gen Hubert Aiwan­ger habe ich daher heu­te das Bosch-Werk in Bam­berg besucht und groß­ar­ti­ge Ein­blicke erhal­ten. Unter­neh­men wie Bosch sind Garan­ten dafür, dass unser Frei­staat Bay­ern sei­ne wirt­schaft­li­che Spit­zen­stel­lung welt­weit behauptet.

Inno­va­tio­nen sichern zukunfts­fe­ste Arbeits­plät­ze, was ins­be­son­de­re für Bam­berg als stark auto­mo­bil­ge­präg­te Regi­on ent­schei­dend ist. Sei­tens der Staats­re­gie­rung set­zen wir kla­re Anrei­ze: Mit unse­rer „High­tech Agen­da Bay­ern“ und unse­rer „High­tech Agen­da Plus“ inve­stie­ren wir ins­ge­samt rund 3,5 Mil­li­ar­den Euro in eine deutsch­land­weit ein­zig­ar­ti­ge Tech­no­lo­gie-Offen­si­ve. Ich freue mich, dass davon auch mei­ne Hei­mat­stadt Bam­berg pro­fi­tiert und erheb­li­che Mit­tel u.a. für Spit­zen­for­schung in Bam­berg fließen.“