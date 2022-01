Die Inter­na­tio­na­le Musik­be­geg­nungs­stät­te des Bezirks Ober­fran­ken in Lich­ten­berg lädt im Janu­ar und Febru­ar zu Kon­zert­ver­an­stal­tun­gen und Füh­run­gen ein. Wäh­rend die Kon­zer­te im neu­en Unter­richts- und Kon­zert­saal in den näch­sten Wochen nahe­zu aus­ge­bucht sind, gibt es noch freie Plät­ze vor allem bei Führungen.

Für das Fagott-Kon­zert mit Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern des Mei­ster­kur­ses von Prof. Dag Jen­sen am Mon­tag, 28. Febru­ar sind noch Kar­ten verfügbar.

Die wei­te­ren Abschluss­kon­zer­te der Kur­se mit den Pro­fes­so­ren Gilead Mis­ho­ry und Ste­fan Arnold sind eben­so wie die Abschluss­kon­zer­te der Mei­ster­kur­se von Clau­dio Estay, Prof. Andrea Leber­knecht und Prof. Arnulf von Arnim ausverkauft.

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10,00 Euro. Eine vor­he­ri­ge tele­fo­ni­sche Kar­ten­re­ser­vie­rung unter 0921 604‑1608 ist unbe­dingt erfor­der­lich. Es gel­ten Mas­ken­pflicht und die 2G plus-Rege­lung. Alle Kon­zer­te fin­den im neu­en Kon­zert­saal statt und begin­nen um 18 Uhr.

„Wir möch­ten vie­len Inter­es­sier­ten die Mög­lich­keit geben, die­sen ein­zig­ar­ti­gen Saal und die opu­lent aus­ge­stat­te­te Künst­ler­vil­la im Rah­men einer Füh­rung zu erle­ben, natür­lich unter Beach­tung der Coro­na-Hygie­ne­maß­nah­men“, lädt Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm nach Lich­ten­berg ein. Inter­es­sier­te haben Gele­gen­heit zum Besuch einer Füh­rung an fol­gen­den Diens­ta­gen: 25. Janu­ar, 1. Febru­ar und 15. Febru­ar 2022. Beginn ist jeweils um 18:30 Uhr, die Füh­rung dau­ert etwa eine Stun­de. Auch dafür ist eine Anmel­dung wegen der ein­ge­schränk­ten Teil­neh­mer­zahl unbe­dingt not­wen­dig. Zudem gilt auch hier die 2G plus-Regelung.

Anmel­dun­gen bit­te per E‑Mail an: kultur@​bezirk-​oberfranken.​de oder per Fax an 0921 604‑1606. An einer Füh­rung kön­nen zehn Per­so­nen teil­neh­men. Treff­punkt ist an der Ein­gangs­tü­re an der Loben­stei­ner Stra­ße 4 in Lich­ten­berg. Soll­ten durch Ände­run­gen der gesetz­li­chen Vor­ga­ben wei­te­re Plät­ze ver­füg­bar sein, ist dies aktu­ell auf der Home­page des Bezirks unter https://​www​.bezirk​-ober​fran​ken​.de/​k​u​l​t​u​r​/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​a​u​s​-​d​e​m​-​b​e​r​e​i​c​h​-​k​u​l​t​u​r​/​t​e​r​m​i​ne/ ersichtlich.

Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Fagott mit Prof. Dag Jensen

Mon­tag, 28. Febru­ar 2022 um 18 Uhr im Kon­zert­saal von Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4, 95192 Lichtenberg

Ein­tritts­kar­ten gibt es zum Preis von 10 Euro. Kon­zert­be­su­che­rin­nen und Kon­zert­be­su­cher müs­sen Kar­ten vor­ab tele­fo­nisch reser­vie­ren (0921 604‑1608, Mo-Do 7–15 Uhr, Fr 7–12 Uhr). Es gel­ten die aktu­el­len Corona-Regeln.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.haus​-mar​teau​.de

Autorin: Moni­ka Hopf