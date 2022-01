Seit Anfang Dezem­ber unter­stüt­zen zehn Bun­des­wehr­sol­da­ten von der 5. Kom­pa­nie des Logi­stik­ba­tail­lons 472 in der Schwep­per­mann-Kaser­ne in Küm­mers­bruck das Team der Kon­takt­nach­ver­fol­gung des Gesund­heits­amts Bay­reuth. Auch in der Regi­on Bay­reuth hat in der letz­ten Zeit das Coro­na-Infek­ti­ons­ge­sche­hen deut­lich zuge­nom­men, so dass die­se Unter­stüt­zung drin­gend not­wen­dig wurde.

Am Mon­tag besuch­ten Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann und Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger das Con­ta­ct-Tra­cing-Team in sei­nen Büros im Post­ge­bäu­de in Wolfs­bach und infor­mier­ten sich aus­führ­lich bei den Mit­ar­bei­tern über ihre Tätig­keit. Bei den Bun­des­wehr­sol­da­ten, die vor­aus­sicht­lich noch bis zum 26. Janu­ar hier ein­ge­setzt sein wer­den, bedank­ten sie sich für deren Unter­stüt­zung. „Wir freu­en uns sehr über die­se tat­kräf­ti­ge Hil­fe für unse­re Kon­takt­nach­ver­fol­gung“, sag­te Land­rat Wiedemann.