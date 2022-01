Erster Live-Stream am Mitt­woch, den 26. Janu­ar, 16 Uhr

Ab der kom­men­den Sit­zung des Bam­ber­ger Stadt­rats am Mitt­woch, den 26. Janu­ar, wer­den die Voll­sit­zun­gen live über­tra­gen (Strea­ming). Die Stadt­ver­wal­tung setzt damit den Beschluss zur Live­über­tra­gung von öffent­li­chen Stadt­rats­sit­zun­gen um, der in der Stadt­rats­sit­zung vom 15.12.2021 gefasst wurde.

Inter­es­sier­te Bamberger:innen kön­nen die Debat­ten und Ent­schei­dun­gen ihrer gewähl­ten Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter online und live ver­fol­gen. Um dabei zu sein, kön­nen sich Zuschauer:innen ein­fach mit ihrem PC, Han­dy oder Tablet unter www​.stadt​.bam​berg​.de ein­log­gen. Anmel­de­da­ten sind nicht erfor­der­lich. Über­tra­gen wird natür­lich nur der öffent­li­che Teil der Sitzung.

Dabei gibt es zwei Kame­ra­per­spek­ti­ven im Sit­zungs­saal: eine für die Stadträt:innen und eine für die Bür­ger­mei­ster und Referent:innen. Stadt­rats­mit­glie­der, die per Video­kon­fe­renz an der Stadt­rats­sit­zung teil­neh­men, wer­den in wei­te­ren eige­nen Fen­stern in der Video­kon­fe­renz ange­zeigt. Die Per­son, die spricht, wird mit Anga­be des Namens und der Funk­ti­on bzw. der Frak­ti­ons­zu­ge­hö­rig­keit her­an­ge­zoomt. Dies darf aus daten­schutz­recht­li­chen Grün­den jedoch nur mit Ein­ver­ständ­nis der Teilnehmer:innen erfol­gen. Wort­mel­dun­gen der Stadträt:innen, die nicht online über­tra­gen wer­den möch­ten, müs­sen daher aus­ge­blen­det werden.

„Bam­ber­ger Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen von nun an bequem von jedem Ort aus live mit dabei sein, wenn Poli­tik gemacht wird. Trans­pa­renz bei poli­ti­schen Ent­schei­dun­gen ist gera­de in der heu­ti­gen Zeit das Gebot der Stun­de“, erläu­tert Digi­tal­re­fe­rent Dr. Ste­fan Gol­ler und betont dabei, dass die hohen Anfor­de­run­gen an den Daten­schutz gewahrt blieben.