Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

die Frak­ti­on der Bay­reu­ther Gemein­schaft begrüßt aus­drück­lich, dass die jahr­zehn­te­lan­gen Bemü­hun­gen der Stadt­wer­ke Bay­reuth um einen Inve­stor für ein Hotel im Bereich der Lohen­grin Ther­me nun Erfolg zu haben schei­nen. Bei den nun anste­hen­den Pla­nun­gen regen wir an, zu prü­fen, inwie­weit bei einer Umset­zung auch eine Zufahrt für den Golf­platz umge­setzt wer­den könn­te. Wür­de dies gelin­gen, wür­de dies eine Ent­span­nung der unbe­frie­di­gen­den Situa­ti­on im Bereich Laineck/​Rodersberg bedeu­ten und wäre zugleich eine Stei­ge­rung der Attrak­ti­vi­tät des Bay­reu­ther Golf­plat­zes und des geplan­ten Hotels. Bei der Prü­fung bit­ten wir dar­auf zu ach­ten, dass durch ent­spre­chen­de Lösung für die Zufahrt zu Golf­platz kei­ne zusätz­li­chen Bela­stun­gen für die Anwoh­ner in St. Johan­nis und Ere­mi­ten­hof entstehen.

Falls eine Behand­lung die­ser Anre­gung im anste­hen­den Bau­aus­schuss und Stadt­rat in Bezug auf die­se Fra­ge noch nicht mög­lich ist, bit­ten wir unser Schrei­ben als Antrag nach § 15 Geschäfts­ord­nung zu behandeln.