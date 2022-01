Sehr geehr­ter Herr Ober­bür­ger­mei­ster Sauerteig,

zur Kon­kre­ti­sie­rung des in der Stadt­rats­sit­zung vom 22.07.2021 beschlos­se­nen Akti­ons­pla­nes für eine nach­hal­ti­ge und kli­ma­freund­li­che Stadt­ent­wick­lung stellt die Stadt­rats­frak­ti­on Bünd­nis 90/​Die Grü­nen Coburg fol­gen­den Antrag:

Der Stadt­rat der Stadt Coburg möge beschließen:

Die Ver­wal­tung der Stadt Coburg wird beauf­tragt, die Dekla­ra­ti­on „Bio­lo­gi­sche Viel­falt in Kom­mu­nen“ zu unter­zeich­nen und dem Bünd­nis „Kom­mu­nen für bio­lo­gi­sche Viel­falt“ e.V. beizutreten.

Begrün­dung:

Die Dekla­ra­ti­on soll die Stadt Coburg dazu moti­vie­ren, Maß­nah­men zum Schutz der bio­lo­gi­schen Viel­falt in den Berei­chen Grün- und Frei­flä­chen im Sied­lungs­be­reich, Arten und Bio­top­schutz, Nach­hal­ti­ge Nut­zung sowie Bewusst­seins­bil­dung und Koope­ra­ti­on zu rea­li­sie­ren. Das Bünd­nis „Kom­mu­nen für bio­lo­gi­sche Viel­falt“ e.V. hat es sich zum Ziel gesetzt, den inter­kom­mu­na­len Aus­tausch zu stär­ken, die inhalt­li­che Arbeit in den Kom­mu­nen zu unter­stüt­zen und kom­mu­na­le Inter­es­sen und Bedürf­nis­se in poli­ti­sche Pro­zes­se hin­ein zu ver­mit­teln. Das Bünd­nis „Kom­mu­nen für bio­lo­gi­sche Viel­falt“ e.V. unter­stützt die Kom­mu­nen bei den genann­ten Her­aus­for­de­run­gen. Vor­bild­li­che und inno­va­ti­ve Maß­nah­men zum Schutz der bio­lo­gi­schen Viel­falt wur­den bereits in vie­len Kom­mu­nen umge­setzt. Mitt­ler­wei­le sind 322 Kom­mu­nen dem Ver­ein bei­getre­ten, wie z.B. in unse­rer Regi­on die Städ­te Ans­bach, Bam­berg, Erfurt, Erlan­gen, Fürth, Nürn­berg, Würz­burg und Zella-Mehlis.

Das Bünd­nis arbei­tet die­se Maß­nah­men und die dabei gemach­ten Erfah­run­gen auf und macht sie den Kom­mu­nen zugäng­lich. Im Rah­men unter­schied­li­cher Ver­öf­fent­li­chun­gen wer­den Best Prac­ti­ce-Bei­spie­le und wich­ti­ge För­der­hin­wei­se für die Kom­mu­nen prä­sen­tiert, durch Work­shops Ver­wal­tungs­mit­ar­bei­te­rin­nen und ‑mit­ar­bei­ter geschult und durch die gemein­sa­me inhalt­li­che Arbeit kön­nen wert­vol­le Kon­tak­te zu ande­ren Kom­mu­nen geknüpft wer­den. Als ein­ge­tra­ge­ner Ver­ein kann das Bünd­nis zudem För­der­mit­tel bean­tra­gen und Pro­jek­te im Sin­ne der Kom­mu­nen durch­füh­ren. Außer­dem wird das Bünd­nis als Sprach­rohr der Kom­mu­nen deren Inter­es­sen und Pro­ble­me in Bezug auf den Schutz der loka­len Bio­di­ver­si­tät stär­ker in öffent­li­che und poli­ti­sche Dis­kus­sio­nen hin­ein ver­mit­teln. Das Bünd­nis wird sei­ne wach­sen­de poli­ti­sche Schlag­kraft dafür ein­set­zen, Bund und Län­der dazu auf­zu­for­dern, ent­spre­chen­de Rah­men­be­din­gun­gen für den kom­mu­na­len Natur­schutz zu schaf­fen und die Kom­mu­nen auch in finan­zi­el­ler Hin­sicht zu unterstützen.

Eine Mit­glied­schaft der Stadt Coburg ver­spricht somit zusätz­li­che Impul­se und wert­vol­le Unter­stüt­zungs­lei­stun­gen für die Natur­schutz­ar­beit vor Ort. Vor­aus­set­zung für die Mit­glied­schaft im Bünd­nis ist die Unter­zeich­nung der oben genann­ten Dekla­ra­ti­on sowie die Zah­lung eines jähr­li­chen Mit­glied­bei­trags in Höhe von 165,- €.

Nähe­res unter: www​.komm​bio​.de