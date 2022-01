Bun­des­li­gist HC Erlan­gen hat den 26-jäh­ri­gen Rück­raum­spie­ler Lutz Hei­ny ver­pflich­tet. Der 1,91 Meter gro­ße abwehr- und kampf­star­ke Rechts­hän­der wech­selt zur neu­en Sai­son vom TuS N‑Lübbecke nach Mittelfranken.

„Wir ken­nen Lutz aus der Bun­des­li­ga. Er ist ein viel­sei­ti­ger, ath­le­ti­scher und schnel­ler Rück­raum­spie­ler, der auch in der Abwehr sei­ne Stär­ken hat. Er wird unser Spiel, gera­de was das Eins-gegen-eins anbe­langt, auf jeden Fall berei­chern. Beson­ders gefal­len hat uns sei­ne außer­ge­wöhn­li­che Men­ta­li­tät. Er ist ein ech­ter Kämp­fer. Wir freu­en uns sehr dar­über, dass Lutz ab Som­mer 2022 das Tri­kot des HC Erlan­gen tra­gen wird“, kom­men­tier­te Sport­di­rek­tor Raul Alon­so die Verpflichtung.

Der spiel­in­tel­li­gen­te Rück­raum­schüt­ze reif­te in sei­ner Zeit bei der HSG Nord­horn-Lin­gen (2015–2020) zum Füh­rungs­spie­ler und schaff­te 2019 den Auf­stieg in die 1. Hand­ball-Bun­des­li­ga. Zur Sai­son 20/21 schloss sich der gebür­ti­ge Lin­ger dem TuS N‑Lübbecke an, bei dem 2021 den Weg zurück in die Erst­klas­sig­keit fand. In der lau­fen­den Spiel­zeit erziel­te der zwei­kampf­star­ke Rück­raum-Lin­ke in 13 Spie­len 32 Tore und kommt auf 21 Assists.

„Ich habe in den ver­gan­ge­nen Jah­ren immer wie­der gegen den HCE gespielt, lei­der habe ich die Punk­te dabei oft abge­ben müs­sen, jedoch konn­te ich somit die tol­le Ent­wick­lung des Ver­eins mit­ver­fol­gen. Mir haben dabei immer die ambi­tio­nier­te Her­an­ge­hens­wei­se und die pro­fes­sio­nel­len Bedin­gun­gen gefal­len. Als sich nun die Chan­ce eines Wech­sels bot, war für mich klar, dass ich in Erlan­gen opti­ma­le Bedin­gun­gen vor­fin­de, die mit mei­nen Ehr­gei­zi­gen Zie­len über­ein­stim­men. Des­halb freue ich mir sehr auf die bevor­ste­hen­de Zeit“, sag­te der 26-Jäh­ri­ge zu sei­nem bevor­ste­hen­den Wech­sel nach Mittelfranken.