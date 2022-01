Der erste Schritt ist getan! Feu­er­wehr­crash­kurs für 19 Quer­ein­stei­ger hat begonnen

Gestern war es end­lich soweit! Der erste Buben­reu­ther Feu­er­wehr­crash­kurs hat begon­nen! Seit ca. einem Jahr sucht die Feu­er­wehr Buben­reuth mit ver­schie­de­nen Info- und Wer­be­ver­an­stal­tun­gen Quer­ein­stei­ger, um die Schlag­kraft der Feu­er­wehr Buben­reuth im Ein­satz­fall auch in Zukunft sicher­zu­stel­len zu können.

In einer ver­kürz­ten Feu­er­wehr­grund­aus­bil­dung von nur 40 Aus­bil­dungs­stun­den ist es den ange­hen­den „Azu­bis“ mög­lich, Feu­er­wehr­mann- bzw. Feu­er­wehr­frau­hel­fer zu wer­den. Die­ser ver­kürz­te Lehr­gang soll den Teil­neh­mern die Mög­lich­keit bie­ten, erst ein­mal in die Arbeit der Feu­er­wehr hin­ein­zu­schnup­pern. Falls der Teil­neh­mer oder die Teil­neh­me­rin Gefal­len an den Auf­ga­ben und der Kame­rad­schaft der Feu­er­wehr fin­det, besteht im Anschluss die Mög­lich­keit die Feu­er­wehr­grund­aus­bil­dung abzu­schlie­ßen und somit ein voll­wer­ti­ges Mit­glied der akti­ven Mann­schaft zu werden.

Am gest­ri­gen Abend konn­te Kom­man­dant Hein­rich Her­zog 19 moti­vier­te Quer­ein­stei­ger zum Lehr­gangs­start des Buben­reu­ther Pilot­lehr­gan­ges via Zoom begrü­ßen. Beson­ders freu­te es ihn das sich zum gro­ßen Teil die Buben­reu­ther Damen an die Aus­bil­dung herantrauen.

Nach kur­zen ein­lei­ten­den Wor­ten und der Vor­stel­lung der Buben­reu­ther Feu­er­wehr­aus­bil­der ging es auch gleich mit dem The­ma Orga­ni­sa­ti­on in der Feu­er­wehr und Rech­te und Pflich­ten eines Feu­er­wehr­dienst­lei­sten­den in die Vollen.

Moti­viert und kon­zen­triert lausch­ten die 19 Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer den Aus­füh­run­gen von Kom­man­dant Her­zog. Nach ca. 1,5 Stun­den ende­te der erste Ausbildungsabend.

Die Feu­er­wehr Buben­reuth wünscht allen Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern viel Spaß und gutes Gelin­gen bei der Aus­bil­dung zum Feuerwehrmann/​frau unter dem Motto

- unse­re Frei­zeit für Ihre Sicher­heit! – Einer für Alle und Alle für Einen – Gott zur Ehr dem Näch­sten zur Wehr! -

Jochen Schu­ster

Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Bubenreuth