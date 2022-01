Wie kann Smar­te Mobi­li­tät in Bam­berg aussehen?

Nach dem erfolg­rei­chen Start der Online-Vor­trags­rei­he mit einem Smart Talk über den digi­ta­len Zwil­ling Bam­bergs wird nun die zwei­te Run­de ein­ge­lei­tet und fol­gen­de Fra­ge gestellt: Wie kann Digi­ta­li­sie­rung den Ver­kehr und die Mobi­li­tät in Bam­berg unter­stüt­zen? Am Don­ners­tag, 13. Janu­ar, 19 Uhr, kön­nen alle Inter­es­sier­ten über die Platt­form Zoom die Online-Dis­kus­si­on mit Bür­ger­mei­ster Jonas Glü­sen­kamp, Chri­stia­ne Hart­leit­ner von mei­au­do Car­Sha­ring und Peter Scheu­en­stuhl von den Stadt­wer­ken Bam­berg ver­fol­gen und mitreden.

Der Raum auf den Stra­ßen ist eng – beson­ders in Bam­bergs mit­tel­al­ter­li­chen Gas­sen. Die Stadt­ge­sell­schaft dis­ku­tiert hef­tig über die Fra­ge, wie­viel Platz Autos, Rad- und Fuß­gän­ger­ver­kehr jeweils bekom­men sol­len. Eine smar­te Stadt braucht Lösun­gen für sol­che Fra­gen. Wie könn­te also die Mobi­li­tät in Bam­berg durch das Pro­gramm Smart City im Jahr 2027 aus­se­hen? Wel­che Wege muss Bam­berg in Sachen Mobi­li­tät nun gehen, um wirk­lich smart zu sein?

Mit Podi­ums­gä­sten aus den Berei­chen Car­sha­ring, ÖPNV und Fahr­rad­ver­kehr führt Sascha Götz, Pro­gramm­lei­ter von Smart City Bam­berg, durch den Abend und wirft span­nen­de Fra­gen zum The­ma Mobi­li­tät auf. Im Nach­gang kön­nen die Teil­neh­mer ihre Fra­gen zum The­ma Smart City Bam­berg & Mobi­li­tät stel­len. Inter­es­sier­te kön­nen mit­dis­ku­tie­ren und dar­über nach­den­ken: Wie soll­te die Mobi­li­tät der Zukunft in Bam­berg aussehen?

Mehr Infos gibt es auf der Home­page https://​smart​ci​ty​.bam​berg​.de/​s​m​a​r​t​-​c​i​t​y​-​f​o​r​um/.

Dazu­schal­ten per Direkt-Link ist hier möglich:

https://​us02​web​.zoom​.us/​j​/​8​5​4​4​4​7​2​7​4​8​8​?​p​w​d​=​T​2​F​T​M​1​l​w​S​H​F​w​V​n​d​L​T​G​o​1​a​H​B​B​a​F​Z​W​Z​z09

Mee­ting-ID: 854 4472 7488 Kenn­code: SmartTalk2

Ein­fach scan­nen und Sie kom­men direkt zum Zoom-Meeting: