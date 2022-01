„Wir laden alle demo­kra­ti­schen Kräf­te zur Demo „Mit­den­ken statt Quer­den­ken: Für Imp­fun­gen, Fak­ten und gegen Rechts“ am 10.01 um 19 Uhr im Ehren­hof ein. In der Kri­se müs­sen wir soli­da­risch zusam­men­ste­hen und uns demo­kra­tie­zer­set­zen­den Bewe­gun­gen ent­schie­den ent­ge­gen­stel­len. Dafür ist es wich­tig, dass alle demo­kra­ti­schen Orga­ni­sa­tio­nen zusam­men­ar­bei­ten und die stil­le und soli­da­ri­sche Mehr­heit aufspricht.

Jeden Mon­tag rufen auch in Bay­reuth Kri­ti­ker der Maß­nah­men gegen die Coro­na­pan­de­mie zu soge­nann­ten „Coro­na-Spa­zier­gän­gen“ auf. Es han­delt sich hier­bei in Bay­reuth um eine nor­ma­le, von der Poli­zei geschütz­te Demon­stra­ti­on, geschützt durch das Grund­ge­setz. Als sol­che bezeich­nen sie ihre Ver­an­stal­tung aller­dings nicht, denn anson­sten wäre offen­sicht­lich, dass sie hier von ihren demo­kra­ti­schen Grund­rech­ten Gebrauch machen kön­nen und kei­nes­falls in einer Dik­ta­tur leben.

Die Zusam­men­schlüs­se, die zu die­sen Demon­stra­tio­nen auf­ru­fen, arbei­ten bewusst demo­kra­tie­zer­set­zend. Sie sähen Zwei­fel an der Funk­tio­na­li­tät unse­res Staa­tes und ver­brei­ten nach­weis­lich fal­sche Ver­schwö­rungs­er­zäh­lun­gen. Sie insze­nie­ren sich als besorg­te Mehr­heit, doch sind nur eine klei­ne und lau­te Grup­pe. Die wah­re Mehr­heit zeigt sich in der Kri­se soli­da­risch, hält die Maß­nah­men ein und impft sich.

In sol­chen Zei­ten ist es wich­tig ein star­kes Zei­chen für den Zusam­men­halt zu set­zen. Es sind alle Demo­kra­ten gefragt gegen die­se Zer­set­zung ein­zu­ste­hen. Wir bit­ten des­halb alle demo­kra­ti­schen Par­tei­en Vertreter*innen zu der Demo „Mit­den­ken statt Quer­den­ken: Für Imp­fun­gen, Fak­ten und gegen Rechts“ näch­sten Mon­tag den 10.01 zu schicken.“