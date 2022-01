MdL Rai­ner Lud­wig: „Unein­ge­schränk­te Unter­stüt­zung für bahn­bre­chen­de und weg­wei­sen­de Initia­ti­ve – finan­zi­el­le Stär­kung der Kon­so­li­die­rungs­ge­mein­den immens wichtig“

Für die Kom­mu­nen rund um den Och­sen­kopf ist der Tou­ris­mus die wich­tig­ste finan­zi­el­le Ein­nah­me­quel­le. Da der Frem­den­ver­kehr für die­se Kon­so­li­die­rungs­ge­mein­den nur eine „frei­wil­li­ge Auf­ga­be“ ist, sind auf­grund der stren­gen Spar­vor­ga­ben kaum Inve­sti­tio­nen in die­sem über­le­bens­not­wen­di­gen Sek­tor möglich.

Micha­el Schrei­er (SPD, Bür­ger­mei­ster Bischofs­grün), Axel Herr­mann (FW, Bür­ger­mei­ster War­men­stein­ach), Seba­sti­an Voit (CSU, Bür­ger­mei­ster Fich­tel­berg) und Franz Tau­ber (Bür­ger­mei­ster Mehl­mei­sel) sind auf Initia­ti­ve von Wil­helm Zapf, Lei­ter der Tou­rist­info Bischofs­grün und FW- Gemein­de­rat, bereits im Juli 2021 gemein­sam mit FW-Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann an Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Rai­ner Lud­wig zusam­men­ge­kom­men, mit dem Ziel, den Tou­ris­mus als Pflicht­auf­ga­be für gewis­se Kom­mu­nen zu ver­an­kern oder ande­re fle­xi­ble Lösun­gen zu fin­den, um den Tou­ris­mus als Wirt­schafts­mo­tor und Zukunfts­ga­rant zu erhalten.

„Die genann­ten Akteu­re haben sich in ihrer pre­kä­ren Situa­ti­on hoff­nungs­voll an mich als zustän­di­gen Stimm­kreis-Abge­ord­ne­ten gewandt, mit der ein­dring­li­chen Bit­te, Ände­run­gen in den Richt­li­ni­en bzw. den gesetz­li­chen Vor­ga­ben zu rea­li­sie­ren“, so Ludwig.

Rai­ner Lud­wig hat­te bereits bei die­sem ersten Tref­fen im sei­ne unein­ge­schränk­te Unter­stüt­zung signa­li­siert – sich wäh­rend der Erar­bei­tung der Reso­lu­ti­on fach­lich ein­ge­bracht und bei der fach­li­chen Aus­ge­stal­tung mit­ge­wirkt: „Ich ste­he hin­ter den For­de­run­gen und set­ze mich vehe­ment für die Zie­le der Och­sen­kopf-Reso­lu­ti­on ein. In Zusam­men­ar­beit mit FW-Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann und den vier Bür­ger­mei­stern konn­ten wir das Pro­jekt in den ver­gan­ge­nen Mona­ten ambi­tio­niert vorantreiben.“

Ver­gan­ge­nen Don­ners­tag (30.12.2021) wur­de nun eine ent­spre­chen­de Reso­lu­ti­on adres­siert an die baye­ri­sche Staats­re­gie­rung bei einem Orts­ter­min am Fich­tel­see MdL Rai­ner Lud­wig übergeben:

„Das Posi­ti­ons­pa­pier ist eine bahn­bre­chen­de und weg­wei­sen­de Initia­ti­ve; ich habe die­se noch am sel­ben Tag mit Nach­druck um zügi­ge Prü­fung und der ein­dring­li­chen Bit­te um Rea­li­sie­rung an das Baye­ri­sche Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um und mei­nen Par­tei­kol­le­gen Wirt­schafts­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger (FW) nach Mün­chen geschickt.“

Die vier Kom­mu­nen sei­en soge­nann­te Kon­so­li­die­rungs­ge­mein­den, so Lud­wig, und bekä­men Sta­bi­li­sie­rungs­hil­fen vom Frei­staat. Pflicht­auf­ga­ben – bei­spiels­wei­se Stra­ßen­bau oder Kanal­sa­nie­run­gen – haben Vor­rang. Die frei­wil­li­gen Lei­stun­gen, unter die auch die Aus­ga­ben für den Tou­ris­mus fal­len, stün­den dabei hin­ten an.

Ein wei­te­res Pro­blem für die Gemein­den: Es gebe zwar vie­le För­der­pro­gram­me, die auf tou­ri­sti­sche Zwecke abzie­len, „aller­dings kön­nen die Kom­mu­nen die­se Gel­der nicht abru­fen, da immer ein gerin­ger Eigen­an­teil nötig ist – oft beträgt die­ser aber ledig­lich zehn bis zwan­zig Pro­zent. Damit wer­den oft gerin­ge Sum­men zum Mühl­stein für drin­gend benö­tig­te Inve­sti­tio­nen, die sich im Lau­fe der kom­men­den Jah­re um ein Viel­fa­ches aus­zah­len wür­den. Die Kom­mu­nen am Och­sen­kopf dro­hen dadurch im bun­des­wei­ten sowie euro­päi­schen Wett­be­werb immer mehr den Anschluss zu ver­lie­ren“, so der Wort­laut in der Ochsenkopf-Resolution.

MdL Rai­ner Lud­wig abschlie­ßend: „Ich hof­fe sehr auf einen Erfolg! Jetzt müs­sen wir zunächst ein­mal die Stel­lung­nah­me aus dem Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um abwar­ten. Ich habe den Akteu­ren der Och­sen­kopf-Reso­lu­ti­on mei­ne per­ma­nen­te Beglei­tung zuge­sagt. Gleich­zei­tig gehe ich davon aus, dass wir mit die­sem Antrag auch für vie­le ande­re ober­frän­ki­sche und baye­ri­sche Kom­mu­nen eine lang­ersehn­te For­de­rung erfül­len könnten.“