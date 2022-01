Der AWO Bücher-Basar in der Klo­ster­stra­ße 19, gegen­über der Haupt­spar­kas­se in Forch­heim, hat im Janu­ar am kom­men­den Sams­tag, den 8. Janu­ar, von 10 bis 13 Uhr geöff­net. Bücher­freun­de fin­den hier jede Men­ge Roma­ne und Kri­mis, haupt­säch­lich im Taschen­buch­for­mat, und auch im Bereich Sach­buch gibt es eine gro­ße Aus­wahl. Außer­dem gibt es Kin­der- und Jugend­li­te­ra­tur und eine Viel­zahl an Rei­se­füh­rern. Geöff­net ist regu­lär mon­tags von 14 bis 16 Uhr und mitt­wochs sowie frei­tags von 10 bis 12 Uhr. Der Ver­kauf wird von Ehren­amt­li­chen orga­ni­siert und durch­ge­führt, das Geld aus dem Bücher­ver­kauf fließt in den AWO Fami­li­en­fonds. Unter Ein­hal­tung der aktu­el­len Hygie­ne­re­geln freu­en sich die ehren­amt­li­chen Mit­ar­bei­te­rin­nen auf Ihren Besuch.

Chri­sti­ne Schmitt