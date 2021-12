Wegen des Fei­er­tags „Hei­li­ge Drei Köni­ge“ am Don­ners­tag, 6. Janu­ar, fällt die Rest­müll­ab­fuhr aus. Der Abfuhr­plan wird des­halb geän­dert: Die Ent­lee­rung der Rest­müll­be­häl­ter von Donnerstag/​Freitag, 6./7. Janu­ar, fin­det jeweils einen Tag spä­ter statt. Die Gel­ben Säcke im Abhol­be­zirk 9 wer­den schon am Mitt­woch, 5. Janu­ar, abge­holt. Die aktu­el­len Abfuhr­ter­mi­ne kön­nen im Inter­net unter www​.abfall​ka​len​der​.bay​reuth​.de oder in der Abfall-App der Stadt Bay­reuth abge­ru­fen wer­den. Auch im Infor­ma­ti­ons­blatt zur Abfall­wirt­schaft 2022 sie nachzulesen.