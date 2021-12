DIE QUIZ­KÖ­NI­GIN oder NIX QUIZ WAAß­MA NET

„Wenn ich ein­mal reich wär…“ (Tev­je in „Ana­tev­ka“)

Und wie wird man reich? Auf den Sech­ser mit Zusatz­zahl war­ten? Erben nach dem Mot­to: Im Herbst doo erbst oder du sterbst? Geld anle­gen? Gold bun­kern? Man­cher träumt auch davon, es als Kan­di­dat in einer Quiz-Show zu ver­su­chen. Aber Träu­me sind Schäu­me… Viel­leicht hilft eine List, ein genia­ler Trick? Ele­na, die Quiz-Kan­di­da­tin, und Fran­co, der Mode­ra­tor, ent­wickeln einen per­fek­ten Plan – aber schon bald mer­ken sie: es ist gar nicht so ein­fach plötz­lich reich zu sein. Vor allem, wenn es in aller Öffent­lich­keit pas­siert: Da kön­nen einem uner­war­tet Gegen­spie­ler auf den Plan rücken, Gun­da zum Bei­spiel und Hei­ner, zwei All­tags­men­schen, die Frän­kisch spre­chen und wis­sen, wo uns Fran­ken der Schuh drückt.

„Von einem Autor mei­nes Alters erwar­tet man nach sound­so­viel Büchern, Stücken, Lesun­gen und Sen­dun­gen etwas Abge­klär­tes, ein Alters­werk, eine Art Schluss­wort. Kann ich alles nicht bie­ten. Lie­ber einen Publi­kums­wunsch erfül­len und Leu­te zum Lachen brin­gen, zum Lachen mit Ver­stand. Schla­gen wir Coro­na mit etwas Komö­di­an­ti­schem in die Flucht!“

Eber­hard Wag­ner, Autor

Komö­die von Eber­hard Wagner