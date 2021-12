Füh­rer­schein­stel­le emp­fiehlt Online-Terminvereinbarung

Am 19.01.2022 endet die Frist für den Umtausch der alten Papier­füh­rer­schei­ne von Ein­woh­nern der Stadt Bam­berg mit den Geburts­jahr­gän­gen von 1953 bis 1958. Auf­grund der enor­men Flut von Anträ­gen weist die Füh­rer­schein­stel­le der Stadt Bam­berg auf die Mög­lich­keit hin, online unter www.stadt.bamberg.de/führerscheinstelle/online einen Ter­min für die Antrag­stel­lung zu buchen.

Hier fin­den sich auch die Infor­ma­tio­nen über die erfor­der­li­chen Unter­la­gen. Die Zusen­dung des neu­en Füh­rer­scheins erfolgt der­zeit durch die Bun­des­drucke­rei in Ber­lin per Direkt­ver­sand an die ange­ge­be­ne Mel­de­an­schrift. Die Kosten für den Umtausch mit Direkt­ver­sand betra­gen 30,30 EUR.