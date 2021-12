Enga­gier­te Unter­neh­men hel­fen stark zer­stör­ter KITA in Schlei­den in der Eifel

Vie­le Möh­ren­dor­fer und auch Unter­neh­men aus ERH haben nach der Flut­ka­ta­stro­phe reagiert und unter­stüt­zen die Hilfs­ak­ti­on „Möh­ren­dorf hilft Schleiden“.

War­um braucht Schlei­den unse­re Hilfe?

Die Kin­der­ta­ges­stät­te Schlei­den in Nord­rhein-West­fa­len ist durch das Hoch­was­ser am 14.07.2021 sehr stark zer­stört wor­den. Das Gebäu­de muss umfang­reich saniert wer­den. Das gesam­te Inven­tar und Spiel­ma­te­ri­al ist weg­ge­spült wor­den oder muss­te ent­sorgt wer­den. Die Kin­der sind der­zeit behelfs­mä­ßig in Aus­weich­ge­bäu­den untergebracht.

Die­se enga­gier­ten Unter­neh­men unter­stüt­zen „Möh­ren­dorf hilft Schleiden“

Auto Moritz https://​auto​-moritz​.de/

Fasten Möh­ren­dorf https://​www​.fasten​-moeh​ren​dorf​.com/

Klein­see­ba­cher Hof­la­den https://​www​.klein​see​ba​cher​-hof​la​den​.de/

Logo­pä­die Rudert https://logopädie-rudert.de/

Pil­lipp Haus­tech­nik GmbH https://​www​.pil​lipp​.de/

Schön Ding Möhrendorf

Mader EMS Edel­stahl­ver­ar­bei­tung http://​www​.mader​-ems​.de/​i​n​d​e​x​.​h​tml

Alex­an­der Beck Stif­tung https://​www​.der​-beck​.de/​d​e​r​-​b​e​c​k​/​k​i​n​d​e​r​f​o​n​d​s​-​s​t​i​f​t​u​ng/

PRI­MAS ELEK­TRO­INSTALA­TI­ON MÖHRENDORF

Rol­lo Ser­vice Hetz­ner Möhrendorf

Bio­land Hof Rudolph https://​www​.face​book​.com/​b​i​o​l​a​n​d​h​o​f​r​u​d​o​l​ph/

Pol­ster Elek­tro­tech­nik Möhrendorf

ZWEI­RAD ZITZ­MANN https://​www​.zwei​rad​-zitz​mann​.de/

Rudolf Kem­pe Unter­neh­mens­grup­pe https://​www​.rudolf​-kem​pe​.de/​s​t​a​r​t​s​e​i​t​e​.​h​tml

Der Dorf­metz­ger https://​www​.der​dorf​metz​ger​.de/

SPOTZA’S LECKE­REI­EN https://​www​.spotz​as​lecke​rei​en​.de/​S​t​a​r​t​s​e​i​te/

Fisch­kü­che Reck https://​fisch​kue​che​-reck​.de/

neapp­trix GmbH Neu­stadt https://​neapp​trix​.com/

Spen­den für den Wie­der­auf­bau der Kita in Schlei­den kön­nen auf das Kon­to des För­der­ver­eins der Katho­li­schen Pro­fi­nos Bewe­gungs- & Kin­der­ta­ges­stät­te St. Phil­ip­pus & Jako­bus e.V. bei der Kreis­spar­kas­se Eus­kir­chen mit der IBAN DE33 3825 0110 0001 6609 35 über­wie­sen wer­den. Ver­wen­dungs­zweck: Möh­ren­dorf hilft Schlei­den. (bei Bedarf kann ger­ne eine Spen­den­quit­tung aus­ge­stellt werden)

oder ganz ein­fach hier:

https://www.betterplace.org/de/projects/100271-moehrendorf-hilft-schleiden

Dan­ke!

Wir dan­ken den vie­len Unter­neh­men, die uns unter­stüt­zen. Und wir dan­ken allen Helfer*innen und Spender*innen, für ihre Soli­da­ri­tät und Hilfsbereitschaft.