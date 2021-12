Geschäfts­füh­rung von Ede­ka Wer­ner beschert die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Impfzentrums

Eine schö­ne Weih­nachts­über­ra­schung bescher­te die Geschäfts­füh­rung von Ede­ka Wer­ner den Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern des Impf­zen­trums Lich­ten­fels zwei Tage vor Hei­lig­abend: Für sie alles gab es Weihnachtsgeschenke.

Mari­na Wer­ner und ihr Sohn Chri­sti­an über­ga­ben Süßig­kei­ten sowie Obst an den ärzt­li­chen Lei­ter des Impf­zen­trums, Dr. Jür­gen Mur­mann. Die bei­den Geschäfts­füh­rer dank­ten dem Team des Impf­zen­trums „für die her­vor­ra­gen­de Arbeit für die Land­kreis­be­völ­ke­rung“ und dafür, dass sie sich bei der Bewäl­ti­gung der Pan­de­mie so enga­giert ein­set­zen. Dr. Mur­mann sag­te im Namen aller Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter ein herz­li­ches Dan­ke­schön für die groß­zü­gi­ge Spen­de. Natür­lich freu­te sich auch Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner über die gelun­ge­ne Über­ra­schung und die Wert­schät­zung des Impf­teams im Impfzentrum.

„Das ist eine schö­ne Geste der Aner­ken­nung, die auch moti­viert“, beton­te der Land­rat. Gera­de unter dem Aspekt, dass das Impf­zen­trum auch an allen Fei­er­ta­gen geöff­net hat und die Impf­teams durch­ge­hend im Ein­satz sind, sei das wich­tig und wohl­tu­end. „Allen, die auch an den Fei­er­ta­gen, für ihre Mit­men­schen und unse­re Gesell­schaft im Ein­satz sind, sage ich ein herz­li­ches Vergelt’s Gott!“, so Chri­sti­an Meißner.