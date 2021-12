Kun­den- und mit­ar­bei­ter­freund­lich sowie mit der Mög­lich­keit, die auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie gebo­te­nen Abstän­de ein­zu­hal­ten: So prä­sen­tiert sich die neu umge­stal­te­te Zulas­sungs­stel­le im Land­rats­amt Bay­reuth. Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann nahm die­se zusam­men mit dem Lei­ten­den Ver­wal­tungs­di­rek­tor Dani­el Frieß, Fach­be­reichs­lei­ter Mar­tin Schwarz­beck und der Lei­te­rin der Zulas­sungs­be­hör­de Kath­rin Hein in Betrieb.

Seit dem Umzug des Land­rats­am­tes im Jahr 1994 vom Dienst­ge­bäu­de in der Tun­nel­stra­ße in die Mark­gra­fen­al­lee wur­den in der Zulas­sungs­stel­le des Land­rats­am­tes Bay­reuth kei­ne grö­ße­ren bau­li­chen Inve­sti­tio­nen getä­tigt. Die Ein­rich­tung der Arbeits­plät­ze ent­sprach daher nicht mehr dem Niveau eines zeit­ge­mä­ßen, ergo­no­misch ein­ge­rich­te­ten Büro­ar­beits­plat­zes, wes­halb das Innen­ar­chi­tek­tur­bü­ro Schwarz aus Kulm­bach beauf­tragt wur­de, eine Mach­bar­keits­stu­die mit Vor­ent­wür­fen zu erstel­len. „Die Arbeits­ti­sche waren nicht in der Höhe ver­stell­bar, der Daten­schutz war nur bedingt erfüll­bar und die Bar­rie­re­frei­heit war unzu­rei­chend. Alle die­se Pro­blem­fel­der konn­ten wir durch die Umge­stal­tung lösen, was mich für unse­re Kun­din­nen und Kun­den, ins­be­son­de­re aber auch für mei­ne Mit­ar­bei­te­rin­nen in der Zulas­sungs­stel­le freut“, sagt Land­rat Flo­ri­an Wiedemann.