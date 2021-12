Gelas­sen­heit, gera­de jetzt: Das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk und die Pra­xis für Acht­sam­keit Eckers­dorf laden zu den Kur­sen „Acht­sam­keit bei Depres­sio­nen“ (MBCT) und „Stress­be­wäl­ti­gung durch Acht­sam­keit“ (MBSR) ein. Auf­takt für bei­de Kur­se ist Sonn­tag, 16. Janu­ar, im KuKuK, Kir­chen­ring 34, in Bad Berneck.

Im Anschluss fin­det der MBCT-Kurs sechs Wochen lang jeweils Mon­tag abend online sowie an einem Übungs­tag im KuKuK statt, der MBSR-Kurs wird an vier Wochen­en­den im KuKuK ange­bo­ten. Kurs­lei­te­rin Ant­je Ricken wur­de beim Cen­ter for Mind­ful­ness in den USA und beim Acht­sam­keits­in­sti­tut Ruhr aus­ge­bil­det und lei­tet seit Jah­ren Acht­sam­keits­kur­se. Anmel­dung bis 30. Dezem­ber sowie nähe­re Infor­ma­tio­nen zu For­mat, Hygie­nekon­zept und Teil­nah­me­ge­büh­ren unter kurse@​achtsame-​heilkunst.​de. Soll­te es auf­grund der Pan­de­mie-Situa­ti­on nicht mög­lich sein, dass die Kur­se in Prä­senz statt­fin­den, wer­den sie online angeboten.