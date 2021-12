Ein außer­ge­wöhn­li­ches Jahr 2021 liegt hin­ter uns, sowohl poli­tisch aus auch gesell­schaft­lich. Mit der Grün­dung unse­res Orts­ver­bands wol­len wir die libe­ra­len Ideen auch auf kom­mu­na­ler Ebe­ne mehr in den Vor­der­grund rücken. „Wir wol­len uns auch bei allen bedan­ken, die uns tat­kräf­tig bei der Bun­des­tags­wahl 2021 unter­stützt und uns ihre Stim­me gege­ben haben. Fan­gen wir an, 2022 in die rich­ti­ge Rich­tung zu gehen.“, so der Orts­vor­sit­zen­de Domi­nik Winkel.

Die FDP Igen­s­dorf wünscht eine fro­he Weih­nachts­zeit und guten Rutsch ins neue Jahr!