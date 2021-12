In einem Mehr­ge­nera­tio­nen­pro­jekt ist ein prof­fes­sio­nel­ler Film entstanden

Auch heu­er muss­te die Weih­nacht der Genera­tio­nen Coro­na bedingt aus­fal­len – und der Senio­ren­bei­rat hat für digi­ta­len Ersatz gesorgt. Neu ist dies­mal, dass die Pro­duk­ti­on lang­fri­stig geplant wur­de und Unter­stüt­zung vom 15-Jäh­ri­gen Robin Erhardt kam. Er besitzt die tech­ni­sche Aus­rü­stung sowie eine Droh­ne samt Füh­rer­schein. „Ich bin froh, dass mir Robin zur Sei­te gestan­den hat. Mit sei­ner Hil­fe ist ein rich­tig pro­fes­sio­nel­ler Film ent­stan­den“, lobt Bernd Fischer, stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der des Senio­ren­bei­rats, des­sen Idee die Pro­duk­ti­on gewe­sen ist.

Das Weih­nachts­vi­deo ent­führt auf einen stim­mungs­vol­len Spa­zier­gang durch den Hof­gar­ten, wo Mit­glie­der des Senio­ren­bei­rats mit Geschich­ten und künst­le­ri­schen Bei­trä­gen auf die Weih­nachts­zeit ein­stim­men. So kön­nen ins­be­son­de­re auch mobi­li­täts­ein­ge­schränk­te Men­schen den win­ter­li­chen Hof­gar­ten genie­ßen. Dane­ben gibt es eini­ge Sta­tio­nen in stim­mungs­voll geschmück­ten Cobur­ger Einrichtungen.

Peter Steng­lein, Lei­ter des Bach­cho­res, war­tet in der Moriz­kir­che. Ange­la Nie­stroy führt ein Stück durch die Veste Coburg, hier gibt es vor allem Schlit­ten zu bestau­nen. Einen Blick in das Pup­pen­mu­se­um gewährt des­sen Lei­te­rin Chri­sti­ne Spil­ler. Im Trau­saal des Bür­g­laß­schlöss­chens liest Hei­de Braun­schmidt eine Cobur­ger Weih­nachts­ge­schich­te, im Foy­er war­tet schon das Christ­kind. Und im Haus am See erfreu­en Senio­ren­bei­rat Man­fred Deinhardt und sei­ne Enkel­toch­ter Anni­ka die Zuschauer*innen.

„Ich durf­te das Video schon sehen und kann sagen: Es lohnt sich. Vie­len Dank an den Senio­ren­bei­rat, ins­be­son­de­re an Bernd Fischer und sei­nen Unter­stüt­zer Robin Erhardt. Sie haben eine stim­mungs­vol­ler Alter­na­ti­ve zur Weih­nacht der Genera­tio­nen geschaf­fen“, sagt Coburgs 3. Bür­ger­mei­ster Tho­mas Nowak, der qua Amt Vor­sit­zen­der des Senio­ren­bei­rats ist.

Das Video ist ab Mitt­woch, 22. Dezem­ber, unter www​.coburg​.de/​s​e​n​i​o​r​e​n​b​e​i​rat und auf dem You­Tube-Kanal der Stadt Coburg zu sehen: