HEROES OF TOMOR­ROW tref­fen auf Bonn

Sel­ten so klar ver­teilt war die Favo­ri­ten­rol­le im Vor­feld der Par­tie zwi­schen medi bay­reuth und den Tele­kom Bas­kets Bonn wie in die­ser Sai­son. Die Rhein­län­der, die zum letz­ten Spiel vor Weih­nach­ten mit einer Serie von sechs Sie­gen in Fol­ge nach Bay­reuth kom­men, haben aktu­ell nicht nur einen Lauf, son­dern konn­ten ihren ganz offen­sicht­lich bereits her­vor­ra­gend funk­tio­nie­ren­den Kader erst kürz­lich mit der Ver­pflich­tung von Javon­te Haw­kins sogar noch um einen wei­te­ren Akteur vergrößern.

Tip-Off zwi­schen medi bay­reuth und Bonn ist am Mitt­woch­abend um 18:00 Uhr.

Das Weih­nachts­spiel, das auf­grund der Coro­na-Ver­ord­nun­gen ohne Zuschau­er statt­fin­den muss, steht in die­sem Jahr ganz im Zei­chen des Hilfs­pro­jekts unse­res Haupt- und Namens­spon­sors Medi, namens medi for help.

medi for help will Men­schen in Not­si­tua­tio­nen ohne Zugang zu medi­zi­ni­scher Ver­sor­gung neue Hoff­nung schen­ken und ihre Lebens­si­tua­ti­on nach­hal­tig ver­bes­sern. medi for help unter­stützt dafür glo­ba­le und loka­le Pro­jek­te und Initia­ti­ven. GIVE A SMILE!

Zum Spiel gegen die Bon­ner wer­den unse­re HEROES OF TOMOR­ROW den medi for help-Schrift­zug auch auf ihren Tri­kots tra­gen! Die­se beson­de­ren Jer­seys wer­den nach der Par­tie zugun­sten der Hilfs­ak­ti­on über eBay versteigert!

Mehr über medi for help gibt es im Netz unter https://​www​.medi​-for​-help​.com/