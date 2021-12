Auch in die­sem Jahr ist es dem Ecken­ta­ler Ver­ein Kin­der für Kin­der e.V. wie­der gelun­gen, die belieb­te Buch­wunsch­ak­ti­on erfolg­reich zu Ende zu bringen.

Fast 150 benach­tei­lig­te Kin­der aus Ecken­tal und der Umge­bung kön­nen sich über ein lie­be­voll ver­pack­tes Weih­nachts­ge­schenk freuen.

Ein ganz gro­ßes Dan­ke­schön an alle Christ­kin­der, die bereit waren einen oder sogar meh­re­re Buch­wün­sche zu erfül­len! Am 16.12.21 konn­ten alle Buch­wunsch­ge­schen­ke an die Mit­ar­bei­ter der Cari­tas über­ge­ben werden.

Der Kin­der für Kin­der e.V. wünscht allen eine schö­ne Weih­nachts­zeit und freut sich dar­auf auch im Neu­en Jahr mit Ihrer Hil­fe vie­le Kin­der glück­lich zu machen.