Am Don­ners­tag, 6. Janu­ar 2022, um 16 Uhr erlebt das Publi­kum in der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le in Bam­berg gemein­sam mit dem Titel­hel­den ein atem­be­rau­ben­des Dschun­gel-Aben­teu­er! Thea­ter Libe­ri insze­niert die hun­dert Jah­re alte Geschich­te von Edgar Rice Bur­roughs in einer moder­nen Ver­si­on für die gan­ze Fami­lie. Spek­ta­ku­lä­re Eigen­kom­po­si­tio­nen, jede Men­ge Span­nung und ein Hauch Roman­tik ver­spre­chen ein unter­halt­sa­mes Live-Erlebnis!

Auf­ein­an­der­tref­fen zwei­er Welten

Eine jun­ge Fami­lie erlei­det Schiff­bruch und wird – kaum an der afri­ka­ni­schen Küste gestran­det – von wil­den Tie­ren ange­grif­fen. Zurück bleibt ein klei­ner Jun­ge, der allein und ver­waist von der Affen­da­me Kala auf­ge­nom­men und wie ihr eige­nes Kind groß­ge­zo­gen wird. Doch obwohl Tar­zan bei den Affen ein Zuhau­se und in dem Affen­mäd­chen Tee auch eine gute Freun­din fin­det, lässt ihn der Anfüh­rer Kerchak auch nach Jah­ren noch spü­ren, dass er nicht wirk­lich zu ihnen gehört. Das Gefühl, sei­nen Platz in der Welt erst noch fin­den zu müs­sen, wird noch stär­ker, als Tar­zan zum ersten Mal auf Men­schen trifft. Pro­fes­sor Por­ter, sei­ne neu­gie­ri­ge Toch­ter Jane und die zwie­lich­ti­ge Oli­via Clay­ton befin­den sich auf einer Expe­di­ti­on, um den Dschun­gel zu erfor­schen. Im Lau­fe der Zeit kom­men sich Tar­zan und Jane immer näher, doch dann über­schla­gen sich die Ereig­nis­se und Tar­zan und sei­ner Affen­fa­mi­lie droht gro­ße Gefahr…

Urwald­sa­ga neu erzählt

Die moder­ne Musi­cal­adap­ti­on des Thea­ter Libe­ri rückt Tar­zans Zer­ris­sen­heit zwi­schen Affen- und Men­schen­welt in den Fokus. Für Haupt­dar­stel­ler Pie­ro Och­sen­bein ein ent­schei­den­der Aspekt: „Tar­zan ist eben nicht nur der strah­len­de Held, son­dern er hat auch Zwei­fel und braucht die Hil­fe sei­ner Freun­de, um sei­nen Weg zu fin­den“. Beglei­tet wird die­ser Weg durch die Kom­po­si­tio­nen von Chri­stoph Klop­pen­burg und Hans Chri­sti­an Becker. „Die Musik ist sze­nisch, äußerst atmo­sphä­risch, sie treibt die Hand­lung vor­an. Beein­flusst durch ver­schie­de­ne Gen­res gibt es vie­le abwechs­lungs­rei­che Songs, von klas­si­schen Soli bis hin zu gro­ßen Ensemble-Nummern.“

Infos und Tickets:

Das Musi­cal dau­ert zwei Stun­den inklu­si­ve 20 Minu­ten Pau­se und ist geeig­net für Zuschau­er ab vier Jah­ren. Die Tickets kosten im Vor­ver­kauf 29,- / 26,- / 22,- / 17,- Euro je nach Kate­go­rie, Kin­der bis 14 Jah­re erhal­ten eine Ermä­ßi­gung in Höhe von 2 Euro. Der Preis an der Tages­kas­se beträgt zuzüg­lich 2 Euro. Erhält­lich sind die Tickets online unter www​.thea​ter​-libe​ri​.de und bei aus­ge­wähl­ten Vorverkaufsstellen.

Es gel­ten die aktu­el­len Coro­na Schutz­ver­ord­nun­gen. Bit­te auf der Web­sei­te www​.thea​ter​-libe​ri​.de nachlesen!