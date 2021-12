Das Betriebs­bü­ro der Hof­Bus schließt am Don­ners­tag, 23. Dezem­ber 2021, bereits um 12 Uhr. Die Büros der Stadt­wer­ke Hof, der Hof­Bus und der Stadt­er­neue­rung Hof sind am 24. und am 31. Dezem­ber 2021 geschlos­sen. Die Öff­nungs­zei­ten von Hof­Bad und HofSau­na sind bis ein­schließ­lich 23. Dezem­ber 2021 wei­ter­hin ein­ge­schränkt von 14 bis 21 Uhr. Am 24. Dezem­ber sowie am 25. Dezem­ber 2021 sind bei­de Ein­rich­tun­gen geschlos­sen. Am 2. Weih­nachts­fei­er­tag, 26. Dezem­ber 2021, ist von 9 bis 21 Uhr geöff­net. Am 31. Dezem­ber 2021 und am 1. Janu­ar 2022 sind Hof­Bad und HofSau­na geschlos­sen. Detail­lier­te Öff­nungs­zei­ten sind auf der Home­page www​.stadt​wer​ke​-hof​.de ersichtlich.