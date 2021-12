Herolds­bach. Am Frei­tag auf dem Weg zur Schu­le ent­wen­de­te ein 14-jäh­ri­ger Jun­ge in der Schloß­stra­ße im dor­ti­gen Dis­coun­ter eine Fla­sche Schnaps. Die Ver­käu­fe­rin hielt ihn nach der Kas­se an und rief die Poli­zei hin­zu. Die Beam­ten ver­stän­dig­ten sei­ne Eltern und nah­men die Straf­an­zei­ge wegen Laden­dieb­stahl auf.