Das Sekre­ta­ri­at der VHS Bam­berg Stadt macht vom 20. Dezem­ber bis 9. Janu­ar Win­ter­pau­se. Um Pla­nungs­si­cher­heit zu geben, fin­den in der Kalen­der­wo­che 2 vom 10. bis 16. Janu­ar 2022 nur Online-Kur­se statt. Prä­senz­kur­se pau­sie­ren und star­ten dann wie­der ab dem 17. Janu­ar. Zahl­rei­che neue Kur­se und Füh­run­gen star­ten im Janu­ar. Nähe­res auf www​.vhs​-bam​berg​.de. Bei Fra­gen ist das Sekre­ta­ri­at ab 10. Janu­ar tele­fo­nisch unter 0951/87–1108 oder per Mail an info@​vhs-​bamberg.​de erreich­bar oder nach Ter­min­ver­ein­ba­rung geöffnet.