Barnum’s Weih­nacht­scir­cus 2021

Mit neu­em Pro­gramm las­sen sie sich Ver­zau­bern von einem erst­klas­si­gen Cir­cus Pro­gramm, mit neu­en Stars und den bekann­ten tie­ri­schen Lieb­lin­ge. Über 60 Tie­re sind zu bewun­dern, mit neu­en Show-Acts. Für Spaß und guter Lau­ne sorgt Clown Chi­co aus der Schweiz, auch atem­be­rau­ben­de Arti­stik in der Manè­ge und in der Luft las­sen sie stau­nen, neu und ein­zig­ar­tig in Deutsch­land erle­ben Sie King Kong live in einer erst­klas­si­gen Show für die gan­ze Familie!

Nürn­berg Erlan­ger­stra­ße 150.

Vom 17.12.2021 Bis 09.01.2022 unter Ein­hal­tung der Aktu­el­le Coro­na Regeln 2Gplus

17.12 2021 Gro­ße Pre­miè­re nur um 19:30 Uhr

MO+DI+SO 15:30

MI+DO+FR+SA 15:30 + 19:30

24.12.2021 nur um 13 Uhr.

Montag’s und Dienstag’s , gro­ße Fami­li­en­ta­ge! Eltern zah­len Kinderpreise!

24.12. Son­der­prei­se nur 10€auf allen Plät­zen außer Loge.

01.01.2022 Gro­ßer Kin­der­tag nur 5€ auf allen Plätzen

Vor­ver­kauf ab 10.Dezember an der Cir­cus Kasse.

Infor­ma­tio­nen und Tickets:

01734174362

www​.cir​cus​-bar​num​.de Tickets.​barnum@​gmail.​com