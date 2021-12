Am Sonn­tag, 19.12., um 15 Uhr, ver­an­stal­tet das ETA Hoff­mann Thea­ter in der Treff­bar wie­der ein Advents­ca­fé mit Punsch und Kek­sen. Am vier­ten Advents­sonn­tag ist das Mot­to der Lesung für alle ab 4 Jah­ren „Kurz vor Weih­nach­ten geht doch immer was schief!“. Der Schau­spie­ler Flo­ri­an Wal­ter liest span­nen­de Geschich­ten von Weih­nachts­hel­den, die kurz vorm Fest ein klei­nes Wun­der brau­chen. Der Ein­tritt ist frei, Zähl­kar­ten kön­nen an der Thea­ter­kas­se reser­viert werden.

Bei der Ver­an­stal­tung gilt 2G-Plus. Schnell­tests wer­den in Thea­ter­nä­he sonn­tags unter ande­rem in der Tou­rist-Info, Gey­ers­wörth­str. 5, 96047 Bam­berg, durch­ge­führt.