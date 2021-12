Mit För­der­mit­teln der Thü­rin­ger Staats­kanz­lei hat das Deutsch-Deut­sche Muse­um Möd­la­re­uth jetzt ein mehr­tä­gi­ges Zeit­zeu­gen-Pro­jekt durch­ge­führt. In Zusam­men­ar­beit mit der Febru­ar­Film GmbH, die bereits die Begleit­do­ku­men­ta­ti­on zum Spiel­film „Tann­bach“ pro­du­zier­te, wur­den Orts­an­säs­si­ge und mit der Ort­schaft ver­bun­de­ne Per­so­nen zu ihrem Leben an der ehe­ma­li­gen inner­deut­schen Gren­ze und den Beson­der­hei­ten des Lebens in Möd­la­re­uth befragt. Die fil­mi­sche Auf­zeich­nung der bio­gra­fi­schen Inter­views lei­stet einen Bei­trag zur Siche­rung des regio­na­len Gedächt­nis­ses und stellt die Ver­mitt­lungs­ar­beit des Muse­ums auf eine brei­te­re Basis. „Gera­de die Ver­bin­dung von authen­ti­schem Ort mit lebens­ge­schicht­li­chen Inter­views ermög­licht es, die kom­ple­xe Geschich­te der deut­schen Tei­lung exem­pla­risch und gera­de auch für jün­ge­re Genera­tio­nen anschau­lich zu ver­mit­teln“, erklärt Muse­ums­lei­ter Robert Lebe­gern. Die audio­vi­su­el­len Inter­views fin­den Ein­gang in das muse­ums­ei­ge­ne Archiv und wer­den zusam­men mit ande­ren histo­ri­schen Quel­len für das Fein­kon­zept zur Dau­er­aus­stel­lung im geplan­ten Muse­ums­neu­bau herangezogen.