Kin­der­imp­fun­gen

Das Impf­zen­trum star­tet am 19.12.2021 mit den Kin­der­imp­fun­gen. Über die Weih­nachts­fei­er­ta­ge fin­den dann wei­te­re Imp­fun­gen für die 5 bis 11- jäh­ri­gen statt. Ab dem 03.01.2022 kön­nen dann an sie­ben Tage der Woche Imp­fun­gen für Kin­der ange­bo­ten wer­den. Geimpft wird in einer sepa­ra­ten Impf­stra­ße nur für die Kinder.

Kin­der­imp­fun­gen erfol­gen gene­rell nur mit vor­he­ri­ger Ter­min­bu­chung unter https://​www​.ter​min​land​.eu/​u​g​ef/ oder unter http://​www​.impf​zen​trum​-forch​heim​.de/. Ter­mi­ne kön­nen aus­schließ­lich für Erst­imp­fun­gen gebucht wer­den. Die Ter­mi­ne für Zweit­imp­fun­gen bekom­men die Impf­lin­ge vor Ort im Impf­zen­trum. Die­se wer­den drei Wochen nach der Erst­imp­fung zur sel­ben Uhr­zeit im Impf­zen­trum vorgenommen.

Zum Impf­ter­min müs­sen die Eltern fol­gen­de Unter­la­gen mitbringen:

Buchungs­be­stä­ti­gung (E‑Mail) des Impftermins

Auf­klä­rungs­bo­gen mRNA Impf­stoff (zu fin­den unter: http://​www​.impf​zen​trum​-forch​heim​.de/)

Ana­mne­se­blatt mit Ein­wil­li­gungs­er­klä­rung (zu fin­den unter http://​www​.impf​zen​trum​-forch​heim​.de/)

Kran­ken­ver­si­cher­ten­kar­te (alter­na­tiv: Kin­der­aus­weis, Rei­se­pass oder Geburtsurkunde)

Impf­ter­mi­ne über die Feiertage

An fol­gen­den Tagen kann das Impf­zen­trum ohne Ter­min für alle Per­so­nen ab 12 Jah­ren besucht werden:

Frei­tag, 24.12.2021 von 09.00 bis 13.00 Uhr

Frei­tag, 31.12.2021 von 09.00 bis 13.00 Uhr

An fol­gen­den Tagen ist eine Imp­fung nur mit vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung unter https://​impf​zen​tren​.bay​ern/ für Per­so­nen ab 12 Jah­ren möglich:

Sams­tag, 25.12.2021 09.00 bis 13.00 Uhr

Sonn­tag, 26.12.2021 09.00 bis 13.00 Uhr

Sams­tag, 01.01.2022 12.00 bis 18.00 Uhr

Sonn­tag, 02.01.2022 09.00 bis 13.00 Uhr

Mon­tag, 27.12.2021 bis Don­ners­tag 30.12.2021 12.00 bis 18.00 Uhr

Kin­der zwi­schen 5 und 11 Jah­ren kön­nen mit vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung unter https://​www​.ter​min​land​.eu/​u​g​ef/ an fol­gen­den Tagen geimpft werden:

Sams­tag, 25.12.2021 09.00 bis 13.00 Uhr

Sonn­tag, 26.12.2021 09.00 bis 13.00 Uhr

Sonn­tag, 02.01.2022 09.00 bis 13.00 Uhr

Mon­tag, 27.12.2021 bis Don­ners­tag, 30.12.2021 14.00 bis 18.00 Uhr

Imp­fun­gen ab Mon­tag, 03.01.2022

Das Impf­zen­trum ist für Per­so­nen ab 12 Jah­ren ohne Ter­min­ver­ein­ba­rung jeweils frei­tags von 14.00 bis 18.00 Uhr und sams­tags von 09.00 bis 12.00 Uhr geöffnet.

An fol­gen­den Tagen sind Imp­fun­gen für Per­so­nen ab 12 Jah­ren mit vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung unter https://​impf​zen​tren​.bay​ern/ möglich:

Mon­tag bis Don­ners­tag 09.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 19.00 Uhr

Frei­tag 09.00 bis 13.00 Uhr

Sams­tag 14.00 bis 19.00 Uhr

Sonn­tag 09.00 bis 13.00 Uhr

Für Kin­der zwi­schen 5 bis 11 Jah­ren ist eine Imp­fung mit vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung unter https://​www​.ter​min​land​.eu/​u​g​ef/ an fol­gen­den Tagen möglich: