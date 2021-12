Die Kunst­samm­lun­gen der Veste Coburg pla­nen für den Beginn des Jah­res 2022 eine Schu­lung für neue Gäste­füh­re­rin­nen und Gäste­füh­rer. Inter­es­sen­tin­nen und Inter­es­sen­ten für eine Tätig­keit als Hono­rar­kraft mel­den sich bit­te per E‑Mail unter fuehrungen@​kunstsammlungen-​coburg.​de.

Beson­ders will­kom­men ist eine per­so­nel­le Ver­stär­kung für eng­lisch­spra­chi­ge Füh­run­gen und im Bereich Muse­ums­päd­ago­gik (Ver­mitt­lung Kin­der und Jugend­li­che, Fami­li­en). Die Ver­gü­tung für Ein­sät­ze erfolgt auf Hono­rar­ba­sis. Aus­künf­te erteilt der Füh­rungs­dienst der Kunst­samm­lun­gen der Veste Coburg unter Tel. 09561/87948.

Par­al­lel dazu bie­ten der Bezirk Ober­fran­ken und die Lan­des­stel­le für die nicht­staat­li­chen Muse­en einen Zer­ti­fi­kats­kurs zur Ein­füh­rung in die Muse­ums­päd­ago­gik an, der am 26.

Janu­ar 2022 digi­tal star­ten soll. Der Kurs wird bis 4. Mai 2022 sowohl digi­tal als auch vor Ort in den ober­frän­ki­schen Muse­en statt­fin­den. Er rich­tet sich unter ande­rem an Inter­es­sier­te, die in der musea­len Kul­tur­ver­mitt­lung in Ober­fran­ken tätig wer­den wol­len. Anmel­de­schluss ist am 15. Janu­ar 2022. Die Kosten für den Zer­ti­fi­kats­kurs sind von den Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mern selbst zu tragen.

Infos: https://​www​.muse​en​-in​-bay​ern​.de/​d​i​e​l​a​n​d​e​s​s​t​e​l​l​e​/​f​o​r​t​b​i​l​d​u​n​g​e​n​t​a​g​u​n​g​e​n​/​z​e​r​t​i​f​i​k​a​t​s​k​u​r​s​e​.​h​tml

Cor­ne­lia Steg­ner M.A.