Anonym, Fake Account oder Klar­na­men – Was sagt der Volt-Stadt­rat Hans-Gün­ter Brün­ker zur Fake Account Affä­re in Bamberg?

Die Bam­ber­ger Fake Account Affä­re ist mei­ner Mei­nung nach Teil einer viel grund­sätz­li­che­ren Fra­ge: Wie kann man Netz­an­ony­mi­tät gewähr­lei­sten ohne Falsch­in­for­ma­ti­on oder gar Hass­kri­mi­na­li­tät im Inter­net Vor­schub zu lei­sten. In die­sem Zusam­men­hang muss man auch klar­stel­len, dass „anonym“ und „fake“ nicht das glei­che sind, denn die­sem Irr­tum scheint auch Klaus Stie­rin­ger erle­gen zu sein. In einer frei­en Gesell­schaft sind das Recht auf freie Mei­nungs­äu­ße­rung und das Recht auf Anony­mi­tät fun­da­men­tal. Das Inter­net hat aller­dings nach­hal­tig ver­än­dert wie wir die­se Rech­te aus­üben kön­nen. Denn durch das Inter­net kön­nen wir jeder­zeit eine gro­ße Anzahl an Men­schen anonym errei­chen. Das kann gut sein aber auch schlecht, denn häu­fig wer­den auf die­sem Wege Falsch­in­for­ma­tio­nen ver­brei­tet, Men­schen ver­un­glimpft, die öffent­li­che Mei­nung mani­pu­liert oder es wird sogar zu Gewalt auf­ge­ru­fen. Es ist des­halb eine der gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen der Gegen­wart die Frei­heit der (anony­men) Mei­nungs­äu­ße­rung bei gleich­zei­ti­gem Schutz poten­ti­el­ler Opfer von Falsch­in­for­ma­ti­on oder Gewalt im Inter­net zu gewähr­lei­sten. Vor die­ser Her­aus­for­de­rung ste­hen sowohl der Gesetz­ge­ber als auch die Medienunternehmen. Wie schwie­rig es ist neue Regeln zu fin­den zei­gen die Vor­ge­hens­wei­sen gro­ßer Zei­tun­gen und Medi­en­un­ter­neh­men in Deutsch­land: Die Süd­deut­sche Zei­tung ermög­licht z.B. Leser­kom­men­ta­re unter Pseud­onym, der Klar­na­me muss aber der Redak­ti­on bekannt sein. Die Frank­fur­ter All­ge­mei­ne Zei­tung hin­ge­gen lässt Leser­mei­nun­gen nur unter Klar­na­men zu. Face­book lässt eigent­lich nur Kon­ten unter Klar­na­men zu, was aller­dings ein­fach umgan­gen wer­den kann, wie wir gera­de in Bam­berg sehen. Die Ampel­ko­ali­ti­on in Ber­lin dis­ku­tiert der­zeit ver­schie­de­ne Lösungs­an­sät­ze wie die freie und anony­me Mei­nungs­äu­ße­rung ermög­licht wer­den kann bei gleich­zei­ti­gem Schutz poten­ti­el­ler Opfer. Zum Bei­spiel durch die „Log­in-Fal­le“ zur Straf­ver­fol­gung im Inter­net ohne Massenüberwachung. Im Moment weiß wahr­schein­lich nie­mand, wie man am besten ein gutes gesell­schaft­li­ches Mit­ein­an­der in Zei­ten des Inter­nets sicher­stel­len kann. Für Bam­berg wür­de ich mir aller­dings wün­schen, dass sich mög­lichst vie­le poli­tisch Inter­es­sier­te in den für uns rele­van­ten Medi­en mit Klar­na­men äußern wür­den. Das wür­de es der Kom­mu­nal­po­li­tik erleich­tern mit allen­In­ter­es­sens­grup­pen in Kon­takt zu tre­ten und immer den best­mög­li­chen Inter­es­sens­aus­gleich zu finden. Aller­dings muss man eines fest­hal­ten: Anony­mi­tät und Fake Accounts sind zwei grund­ver­schie­de­ne Din­ge. Jemand der sich anonym äußert macht klar, dass er oder sie ihre Iden­ti­tät nicht preis­ge­ben will oder kann. Ein Fake Account hin­ge­gen ist die bewuss­te Vor­spie­ge­lung einer fal­schen Identität. Mit einem Fake Account ver­sucht man Mei­nun­gen zu mani­pu­lie­ren. Die Ver­wen­dung von Fake Accounts ist in der poli­ti­schen Mei­nungs­bil­dung inak­zep­ta­bel. Die Tat­sa­che, dass Kaus Stie­rin­ger das nicht so sieht hat mich ent­setzt. Ins­be­son­de­re bin ich dar­über erschrocken, dass sich selbst die Jusos nicht klar distan­ziert haben. Das zeigt wel­che Aus­wir­kun­gen ein schlech­tes Bei­spiel auf die kom­men­de Poli­ti­ker-Genera­ti­on hat und wie wich­tig es ist, dass die SPD jetzt nicht ver­sucht das Pro­blem aus­zu­sit­zen, son­dern aus den Vor­gän­gen die rich­ti­gen Schlüs­se zieht.

Hans-Gün­ter Brünker

